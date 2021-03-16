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تكنولوجيا

لمواجهة التنمر .. كيف تستخدم ميزات تيك توك لحمايتك من التفاعلات السلبية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:00 م
كيف تستخدم الميزات
كيف تستخدم الميزات الجديدة من تيك توك لحمايتك من التفاعلات ا
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ندى على
خلال الأيام القليلة الماضية، أطلق تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، عدد من الميزات الجديدة لمحاربة التنمر والتعليقات المسيئة لحماية المستخدمين من السيل الهائل من التفاعلات السلبية التى تمارس على التطبيق. 

وبحسب موقع Yahoo Finance فإن تيك توك يحاول جاهدا إلى حماية مستخدميه بعد الاتهامات العديدة للتطبيق أنه يضر بالمستخدمين، حيث أن الميزات الجديدة مثل filter all comments تساعد المستخدمين على توفير حماية لأنفسهم من التنمر الذى يمارس على المنصة. 


ولديك خياران هما منع الجميع من التعليق باستخدام ميزة تصفية جميع التعليقات ، أو تصفية الكلمات الرئيسية والتى من خلالها تقوم بمنع المعلقين الذين يستخدمون كلمات معينة من التعليق عندك. 

تصفية الكلمات الرئيسية

ويمكنك اختيار كلمات رئيسية معينة تجدها مسيئة ، ومنع أي تعليقات تتضمنها من الظهور في مشاركاتك دون موافقتك، كما يمكنك أيضًا حظر الحسابات التي تضر بشكل خاص، وللقيام بذلك ، انتقل إلى صفحة TikTok الخاصة بهذا الشخص واضغط على زر الإعدادات في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

انقر فوق حظر وحدد تأكيد، ومن الآن فصاعدًا لن يتمكنوا من رؤية المحتوى الخاص بك أو ملفك الشخصي على تيك توك .

تصفية جميع التعليقات

ولتمكين تصفية جميع التعليقات ، انقر فوق علامة التبويب Me في أسفل صفحة TikTok الرئيسية الخاصة بك وحدد قائمة الإعدادات ثم اضغط على  الثلاثة الأزرار الأفقية  في أعلى الشاشة. 

واختر الخصوصية وانتقل لأسفل إلى عوامل تصفية التعليق في أسفل الصفحة، ومن صفحة فلاتر التعليقات ، سترى خيارات تصفية كل التعليقات ، وتصفية البريد العشوائي والتعليقات المسيئة ، وتصفية الكلمات الرئيسية، اختر تصفية كل التعليقات. 

ستؤدي تصفية جميع التعليقات إلى منع ظهور أي تعليقات على مشاركاتك دون موافقتك، كما يمكنك مراجعة هذه التعليقات في أسفل الشاشة ، والموافقة على التعليقات التي تريد ظهورها.

وسيؤدي تصفية التعليقات غير المرغوب فيها والمسيئة إلى منع التعليقات المسيئة من الظهور على مشاركاتك ما لم توافق عليها.

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