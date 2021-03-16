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رياضة

دوري أبطال افريقيا.. أول تعليق من الكاف بعد فوز الأهلي على فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:51 م
صدى البلد
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محمد السعيد
علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، على فوز الأهلي على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": فوز الأهلي على فيتا كلوب، هو الفوز الأول للفريق المصري على فريق كونغولي خارج الديار في دوري أبطال ـفريقيا".

يذكر أن ثلاثية الأهلي في شباك فيتا كلوب جاءت عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط محتلا وصافة المجموعة الأولى في دوري أبطال افريقيا خلف سيمبا التنزاني متصدر الترتيب بـ 10 نقاط، بينما تجمد رصيد فيتا كلوب عن 5 نقاط في المركز الثالثا، فيما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب بنقطة وحيدة.
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