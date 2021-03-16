مجموعة الوداد المغربي.. كايزرشيفز يفرض التعادل السلبي على بيترو أتلتيكو بأنجولا في الشوط الأول

فرض فريق كايزرشيفز الجنوب افريقي التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول أمام مضيفه بيترو أتلتيكو الانجولي على ملعب 11 نوفمبر فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .
وكان قد أنعش كايزر تشيفز الجنوب أفريقي آماله في الصعود للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة في المسابقة القارية.
وينفرد الوداد بصدارة المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، من 3 انتصارات متتالية في مرحلة المجموعات، متقدما بفارق 5 نقاط عن حوريا وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بينما يتذيل بترو أتلتيكو الأنجولي الترتيب، بلا رصيد.