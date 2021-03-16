مجموعة الوداد المغربي.. كايزرشيفز يفرض التعادل السلبي على بيترو أتلتيكو بأنجولا في الشوط الأول

وكان قد أنعش كايزر تشيفز الجنوب أفريقي آماله في الصعود للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة في المسابقة القارية.