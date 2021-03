ولعت بجد .. أحمد الفيشاوي يشعل النار في أحد المطاعم .. فيديو

من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

وظهر الفيشاوى فى الفيديو وقف بجوار الشيف وعلق على الفيديو قائلا " ولعت بجد ".

و أثار كليب أغنية الفنان أحمد الفيشاوى والتى تحمل اسم "نمبر 2" حالة من الجدل الواسع فور طرحها منذ أيام حيث اتجهت الأنظار إلى الحرب الشرسة التى تجمع بين الفيشاوى الصغير ومحمد رمضان بعد حالة التحدى التى طفت على السطح منذ إعلان الأول عن هذه الأغنية.





ولكن المثير فى الأمر خرجت عديد من التعليقات التى تهاجم احمد الفيشاوى وتتهمه بسرقة لحن إحدى الأغانى الأجنبية والتى تحمل اسم "Where The Hood At" لـ DMX.





وهو الأمر الذى دفع الكثيرين لمهاجمة الفيشاوي بسبب التشابه الكبير بين لحني الأغنيتين ووصفه البعض بنوع من السرقة.