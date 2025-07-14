شاليمار شربتلي تنفي علاقتها بواقعة شجار الساحل الشمالي

كشفت شاليمار شربتلي، حقيقة ما تردد حول واقعة مشاجرة الساحل الشمالي، موضحة أن الأنباء المتداولة بشأن أنها كانت من بين أطراف الشجار غير صحيحة.



وقالت شربتلي في بيان لها : تابعت شاليمار شربتلي ما تم تداوله في بعض المواقع ‎الإلكترونية الخاصة بشجار في الساحل الشمالي كانت هي أحد أطرافه، فإننا نوضح أن كل ما ورد في هذه الأخبار لا يمتّ بصلة لها أو لزوجها المخرج خالد يوسف وهذه الواقعة لم تحدث وهي واقعة مختلقة تماما، وكان المقصود منها شخصها.

وأضاف البيان: وكان حريا بهذه المواقع التأكد من هذه الإشاعة قبل نشرها وترويجها خاصة كونها قصة مضحكة لا يمكن أن تحدث دون إلقاء القبض على الطرف الآخر، لأننا في دولة قانون ولسنا في غابة.

وتابع: ويؤسفنا أن نوضح أن من تقف وراء هذه المهاترات فنانة ‎مسنة قاربت على السبعين من عمرها، لم تتعظ من تقلبات الحياة ولا من انكشاف حقيقتها أمام البعض ممن رأى الأدلة على قيامها بالنصب والسرقة سواء على الفنانة شاليمار شربتلي أو على غيرها، ولم تفرق في استيلائها على أموال الآخرين بين غني قد يتحمل أذاها وبين فقير هو أحوج ما يكون لهذه الأموال.

https://youtube.com/shorts/37r7HsVxj2Q