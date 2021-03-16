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أخبار العالم

المصابون بكورونا أكثر مما نظن ..دراسة تكشف التفاصيل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:21 م
صدى البلد
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محمد علي
أظهرت دراسة نشرت اليوم الثلاثاء في المجلة الطبية (جاما JAMA )، أن عدد البالغين الأمريكيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا  قد يكون ضعف العدد الذي يظهر في عدد الحالات الرسمي، وفقًا لماذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ونظرًا لأن العديد من المصابين بـ Covid-19 لا يعانون من أعراض، فقد أقام الباحثون دراسة واسعة النطاق لاختبار مدى انتشار الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 لدى  البالغين الأصحاء في الولايات المتحدة.

ويعد  SARS-CoV-2 هو الفيروس المسبب لـ Covid-19. 

وأقام الباحثون دراساتهم على 61،910 مشاركًا،و اختبروا دمائهم بحثًا عن أجسام مضادة لمحاربة SARS-CoV-2 ، ووجدوا أن 4094 - أو 6.6 ٪ - منهم كان تشخيصهم إيجابي ، على الرغم من عدم الإبلاغ مطلقًا عن تعرضهم لأعراض.


استخدم العلماء هذه المعلومات لتقدير حدوث 15.9 مليون إصابة غير مصحوبة بأعراض أو لم يتم تشخيصها بفيروس SARS-CoV-2 في الولايات المتحدة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2020.

على النقيض من ذلك ، كان العدد الإجمالي للحالات الإيجابية المؤكدة أكثر بقليل من 7.2 مليون في نهاية سبتمبر ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

قال الباحثون إن نتائج دراستهم تثبت الحاجة إلى الإختبار والمراقبة المستمرة على مستوى السكان لـ Covid-19، في إشارة إلى إن نتائج الدراسة تعد كاشفة لما قد يكون في أمريكا ودول أخرى.
 


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