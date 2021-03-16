مكافأة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك للعاملين بجامعة عين شمس

اصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بصرف مكافأة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك قدرها ١٠٠٠ جنيه ، العاملين بالجامعة بكافة كلياتها، معاهدها وادارتها وفقا للضوابط التالية:

- تشمل المكافأة السادة العاملين بالجامعة بكافة كلياتها من (الموظفين- العمال- العمالة المؤقتة - التربية العسكرية - دار الضيافة) .

- تصرف المكافأة للسادة المتواجدين بالعمل خلال الفترة من ٢٠٢١/٣/١٦ حتي ٢٠٢١/٣/٣١ .

- تصرف المكافأة للعاملين علي بند الحصائل من نفس البند الذي يصرف منه راتبه.

- تصرف المكافأة للمنتدبين الي الجامعة.

- لا يسري صرف المكافأة علي الخاضعين لقانون ١١٨ لمهن الطبية.

- تصرف المكافأة خصما من الموازنة - بند مكافأت اخري.