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تعليم

مكافأة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك للعاملين بجامعة عين شمس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:41 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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حسام الفقي
اصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بصرف مكافأة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك قدرها ١٠٠٠ جنيه ، العاملين بالجامعة بكافة كلياتها، معاهدها وادارتها وفقا للضوابط التالية: 
- تشمل المكافأة السادة العاملين بالجامعة بكافة كلياتها من (الموظفين- العمال- العمالة المؤقتة - التربية العسكرية - دار الضيافة) .
- تصرف المكافأة للسادة المتواجدين بالعمل خلال الفترة من ٢٠٢١/٣/١٦ حتي ٢٠٢١/٣/٣١ .
- تصرف المكافأة للعاملين علي بند الحصائل من نفس البند الذي يصرف منه راتبه.
- تصرف المكافأة للمنتدبين الي الجامعة. 
- لا يسري صرف المكافأة علي الخاضعين لقانون ١١٨ لمهن الطبية. 
- تصرف المكافأة خصما من الموازنة - بند مكافأت اخري.
مكافأة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك للعاملين بجامعة عين شمس
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