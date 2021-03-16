انا بتألم.. أيمن أشرف يسخر من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب بمشاركة قفشة

سخر أيمن أشرف نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، من ما حدث أثناء خروجه من ملعب المباراة لفريقه أمام فيتا كلوب في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





ونشر أيمن أشرف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له أثناء خروجه من الملعب وإشهار حكم المباراة للبطاقة الصفراء له، وكتب معلقا "منا بتالم"، وشارك الصورة مع محمد مجدي قفشة وياسر إبراهيم.



