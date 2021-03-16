لقاح أسترازينيكا.. هل توقف منظمة الصحة العالمية التطعيم بالدواء؟

من المنتظر أن يدلي خبراء سلامة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية برأيهم حول سلامة لقاح أكسفورد أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا Covid-19 ، وسط حالة من الإحجام الدولي عن التطعيم به، بسبب مخاوف تسببه في جلطات دموية، وفق ما ذكرت شبكة (سي إن إن).





ناشدت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الاثنين الدول لمواصلة حملات التطعيم ، قائلة إنه لا يوجد دليل على أن اللقاح تسبب في مشاكل التخثر.





وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير "حتى اليوم ، لا يوجد دليل على أن اللقاح تسبب في الحوادث ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى نتمكن من إنقاذ الأرواح ووقف المرض الشديد جراء الفيروس".





تقوم منظمة الصحة العالمية بتقييم أحدث التقارير عن حالات الانسداد التجلطي ، لكنها قالت إنه "من غير المرجح" تغيير توصياتها.





تعقد الهيئة الطبية الأوروبية (EMA) ، الجهة المنظمة للأدوية في أوروبا ، التي سمحت باستخدام اللقاح للكتلة المكونة من 27 دولة، اجتماعًا خاصًا يوم الخميس لمراجعة المعلومات التي تم جمعها حول ما إذا كان لقاح أكسفورد- أسترازينيكا، قد أثر على التخثر لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم.





كما نصحت الهيئة الطبية الأوروبية بعدم وقف حملات التطعيم أثناء التحقيقات ، وكررت تلك النصيحة يوم الثلاثاء.





قالت المديرة التنفيذية للهيئة، إيمير كوك، في مؤتمر صحفي رقمي اليوم الثلاثاء "في الوقت الحالي لا يوجد مؤشر على أن التطعيم تسبب في حدوث هذه الحالات ، ولم تظهر في التجارب السريرية ولم يتم إدراجها على أنها أحداث جانبية معروفة أو متوقعة مع هذا اللقاح".









وذكرت كوك: "ما زلنا مقتنعين تمامًا بأن فوائد لقاح أسترازينيكا في الوقاية من الفيروس Covid-19 ، وما يرتبط به من مخاطر لدخول المستشفيات وحالات الوفاة ، تفوق هذه الآثار الجانبية" ، مضيفة أنها قلقة من أن الإيقاف سيضر بالثقة في اللقاحات، وهذا آخر شئ يريده العالم.





لكن معظم أوروبا عارضت هذه النصيحة في الأيام الأخيرة ، حيث أوقفت مؤقتًا التطعيم بأسترازينيكا حتى في الوقت الذي تواجه فيه القارة موجة ثالثة من الوباء ، مدفوعة بأشكال مختلفة من الفيروس من السلالات الجديدة التي اكتشفت في بريطانيا على وجه الخصوص، وتواجه انتقادات بسبب حملات التطعيم البطيئة.





في بيان لها يوم الأحد ، قالت شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا، إنه من بين 17 مليون شخص تم تطعيمهم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حتى الآن ، كانت حوادث جلطات الدم "أقل بكثير مما كان متوقعًا أن تحدث بشكل طبيعي في عموم السكان".





أقرت معظم الدول التي أصدرت تعليقًا للقاح بأنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن اللقاح AstraZeneca تسببت في حدوث جلطات دموية.





يُنظر إلى لقاح أسترازينيكا ، الذي تم ترخيصه للاستخدام من قبل منظمة الصحة العالمية في فبراير ، على أنه مفتاح لمكافحة فيروس كورونا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لأنه رخيص وسهل التخزين.











