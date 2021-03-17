مدير حديقة الأورمان لـ صدى البلد: التذكرة بـ 5 جنيهات ولا نية لزيادة قيمتها.. نصدر نباتات الزينة للدول العربية لتحقيق عائد اقتصادي

مدير حديقة الأورمان لـ "صدى البلد":

سعر التذكرة 5 جنيهات ولا نية لرفعه خلال الفترة القادمة

سيتم إلغاء معرض الزهور وإغلاق الحديقة حين ظهور حالات كورونا بين العارضين

زيادة أعداد العارضين بمعرض الزهور عن العام الماضى مع زيادة إقبال من الزائرين

تصدير نباتات الزينة إلى الدول العربية يحقق عائدا جيدا على الاقتصاد





يعد معرض الزهور من أهم المعارض التى تلقى اهتماما من قبل المسئولين، ومن الزائرين أيضا، فالمعرض يعد فرصة هائلة لعرض الزهور المحلية والدولية أمام المواطنين، إذ يتم استيراد أنواع غريبة من الزهور لتجذب الجميع.







وفى هذا الصدد، يقول الدكتور محمد فوزى، مدير حديقة الأورمان، إن عدد العارضين بمعرض الزهور هذا العام أكثر من الأعوام السابقة، وذلك بسبب إلغائه العام الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح "فوزى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سعر تذكرة الحديقة 5 جنيهات، سواء أثناء تواجد معرض الزهور أو غيره، نافيا وجود نية لزيادة سعر التذكرة خلال الفترة القادمة.





وأضاف مدير حديقة الأورمان: "تمويل الحديقة من مواردها، لذا فيتم وضع خطة لتطوير الحديقة من خلال الموارد، ولدينا عمالة كثيرة لذا أثرت فترة الإغلاق على الحديقة".





وذكر الدكتور محمد فوزى أن مواعيد الافتتاح للحديقة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً يوميا، منوها إلى أنه تم تخصيص ركن إعلامى فى الحديقة لمساعدة الصحفيين والإعلاميين.







وأكد مدير حديقة الأورمان أنه سيتم إلغاء معرض الزهور وإغلاق الحديقة فى حال ظهور أعراض فيروس كورونا على أحد من العارضين، لذا نشدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية من قبل جميع الزائرين.





وأشار إلى أنه تم إلغاء معرض الزهور العام الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا، معلقا: "مش عاوزين نعيد نفس المأساة تانى".





وناشد المواطنين الراغبين في زيارة المعرض تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات مع الحفاظ على تطبيق التباعد بين الزائرين، مؤكدا أنه يتم قياس درجات الحرارة للزائرين قبل دخولهم إلى الحديقة.





ونوه الدكتور محمد فوزي إلى أن معرض زهور الربيع من المعارض التى تدعم قطاع منتجي نباتات الزينة فى مصر حتى يستطيع العارضون طرح المنتجات الخاصة بها، كما أنه فرصة لتنوع نباتات الزينة العالمية أمام الزائرين، حيث نستورد من الدول نباتات جيدة.





ولفت إلى أنه يتوقع زيادة الإقبال من قبل المواطنين هذا العام بسبب إلغاء معرض الزهور العام الماضي نتيجة لجائحة فيروس كورونا.





وأشار مدير حديقة الأورمان إلى أن هناك العديد من الاتصالات التى تلقتها الحديقة من أجل شراء النباتات، موضحا أن العارضين المشاركين يستفيدون من عرض النباتات النادرة.





وأكد الدكتور محمد فوزى أن المعرض يشهد في كل عام إضافات لنباتات زينة جديدة، موضحا أنه يتم تصدير نباتات الزينة إلى الدول العربية، لذلك هى مصدر لتحقيق عائد اقتصادى كبير.