أخبار سارة لعمال مصر الخميس المقبل بشأن الأجور.. تفاصيل

قال جبالى المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك اجتماعا بعد غد الخميس للمجلس القومى للأجور، بعد قرار الرئيس برفع الأجور.









وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أنه لم يتوقع أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ قرار برفع الأجور فى ظل جائحة كورونا.





ولفت إلى أن جميع الدول قامت بتخفيض الأجور، ولكن الرئيس السيسي أمر برفع الحد الأدنى للأجور.









وأشار إلى أنه فى حالة رفع الأجور، يكون على القطاع الحكومى، والقطاع الخاص غير ملزم، ولكن هناك تفاهما بين القطاعات ونطالب القطاع الخاص برفع الأجور.









وتابع : يوم الخميس سيكون هناك أخبار سارة للعمال بشكل عام.



