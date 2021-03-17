بائعة الخبز.. سيدة تعمل بمخبز لرعاية بناتها في الفيوم.. شاهد

لم تستسلم لليأس أو الإحباط عقب وفاة زوجها منذ 12 عاما، وتركها وحيدة لتعول 3 بنات فى عمر الزهور، وبالرغم من أنها من إحدى قرى محافظة بنى سويف، وليس لها أقارب فى الفيوم، وبالرغم من أنها تسكن فى شقة لا تجد قيمة الإيجار الشهرى لها لكى تسدده للمالك، إلا أنها تحدت كل الظروف والمحن التى تعرضت لها.





بهذه الكلمات بدأت أم هاجر كلماتها لـ "صدى البلد"، قالت: "توفى زوجى منذ 17 عاما فى حادث سيار ، ولم أحصل على أى تعويض من شركات التأمين حتى الآن".





وأضافت أم هاجر: "ترك لى زوجى 3 بنات فى عمر الزهور هن هاجر وفاطمة وملك، وترك لنا أيضا معاشا ضئيلا من التأمينات الاجتماعية بالفيوم".





وتابعت: "رفضت وقتها الزواج حرصا على مستقبل بناتى، وصممت على تربيتهن وتعليمهن أحسن تعليم، وكنت أسهر الليالى معهن فى استذكار دروسهن، ومن يصيبها أى مرض أصطحبها ليلا فى برد الشتاء الى الطبيب للعلاج".





واستطردت: "عملت خلال الثلاث سنوات الأولى لوفاة زوجى عاملة فى عيادة طبيب ثم عاملة نظافة تابعة لشركة نظافة بجامعة الفيوم، ثم عاملة فى محل منظفات، وبعدها عملت فى مخبز منشية البكرى لإنتاج الخبر البلدى، وبكل صراحة تعامل معى صاحب المخبز معاملة حسنة، ووافق على أن أعمل فى المخبز لتسليم وبيع الخبز للمواطنين".





وقالت: "عملى بالمخبز يتطلب الذهاب مبكرا فى الخامسة بعد الفجر، وكنت أحمل معى مطواة لحمايتى فى الطريق العام، لأننى أسكن فى منطقة هادئة ومهجورة من السكان خوفا لتعرضى لأى حادث فى الطريق العام".





وأضافت أم هاجر: "الحمد لله تعالى الذى وفقنى فى تعليم بناتى الثلاثة، فهاجر أنهت تعليمها وتزوجت وأنجبت طفلة وأصبحت الآن جدة، وفاطمة نجحت فى الثانوية العامة العام الدراسى الماضى والتحقت بكلية الآداب بجامعة الفيوم، وملك طالبة بالصف الثالث الإعدادى ومتفوقة فى دراستها، والحمد لله على ستر ربنا، وكل ما أتمناه من الله عز وجل ثم من أهل الخير أن أحج بيت الله الحرام أو أقوم بعمل عمرة للأراضى الحجازية".