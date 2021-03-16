ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أكثر من 1000 مصاب وقتيل بسبب الألعاب النارية في إيران بيوم واحد.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:58 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن بير حسين كوليفاند رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه من صباح اليوم وحتى الساعة 11 مساء بتوقيت إيران، أصيب 1030 شخصا في حوادث مرتبطة باحتفالات الأربعاء الأحمر، من بينها 80 إصابة شهدت بترًا في أطراف الجسد.

وقال كوليفاند في تصريحات نقلتا وسائل الإعلام الإيرانية، إنه من بين الـ1080 إصابة، أصيب 264 شخصًا بحروق، و342 شخصًا بجروح في العيون، حيث كانت الأكثر شيوعا بسبب الألعاب النارية.

 وأضاف:"من بين هؤلاء، تم نقل 200 إلى المستشفى وغادر 800". بينما لقي اليوم 3 أشخاص مصرعهم في محافظات طهران والمركزية والبرز إثر الأحداث التي وقعت في  احتفالات الأربعاء الأخير من العام في التقويم الإيراني.

وفي وقت سابق ، قال مجتبى خالدي ، المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية، إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 331 في الاحتفال السنوي.

Advertisements
Advertisements

ارتفاع إصابات كورونا بمصر.. الصحة توضح السبب

على سرير المرض.. فاطمة كشري تتعرض لأزمة صحية

الصحة: 3 مراحل لتسجيل واختيار الحاصلين على لقاح كورونا ومفاجأة حول السيدات الحوامل.. فيديو

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالمنصورة من الموت صعقا عقب سقوط أسلاك الضغط العالي على القضبان

أول تعليق من محمد شريف عقب إصابته بـ مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب

رغم الهزيمة القاسية .. فرصة وحيدة تنقذ الزمالك من وداع دوري أبطال أفريقيا مبكرا

بـ فيديو ساخر.. محمد رمضان يرد للمرة الثانية على عمرو أديب.. شاهد

أحمد الطيب وشه حلو.. خالد الغندور يعلق على نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب ..شاهد

الأمن الوطني يفشل مخطط خلية النمر الإرهابية لاستهداف جهة سيادية

هاردلك للأبيض .. خالد بيومي يعلق على أداء الأهلي أمام فيتا كلوب والزمالك ضد الترجي بدوري أبطال أفريقيا

مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

أخبار سارة لعمال مصر الخميس المقبل بشأن الأجور.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات

علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب