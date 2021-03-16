أكثر من 1000 مصاب وقتيل بسبب الألعاب النارية في إيران بيوم واحد.. فيديو

أعلن بير حسين كوليفاند رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه من صباح اليوم وحتى الساعة 11 مساء بتوقيت إيران، أصيب 1030 شخصا في حوادث مرتبطة باحتفالات الأربعاء الأحمر، من بينها 80 إصابة شهدت بترًا في أطراف الجسد.





وقال كوليفاند في تصريحات نقلتا وسائل الإعلام الإيرانية، إنه من بين الـ1080 إصابة، أصيب 264 شخصًا بحروق، و342 شخصًا بجروح في العيون، حيث كانت الأكثر شيوعا بسبب الألعاب النارية.





وأضاف:"من بين هؤلاء، تم نقل 200 إلى المستشفى وغادر 800". بينما لقي اليوم 3 أشخاص مصرعهم في محافظات طهران والمركزية والبرز إثر الأحداث التي وقعت في احتفالات الأربعاء الأخير من العام في التقويم الإيراني.





وفي وقت سابق ، قال مجتبى خالدي ، المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية، إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 331 في الاحتفال السنوي.



