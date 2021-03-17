أبونا الروحي .. تفاصيل حديث محمد منير عن أحمد عدوية

قال المطرب الكبير محمد منير، إن المطرب الشعبي أحمد عدوية هو أبونا الروحي في الموسيقى الشعبية، وكان يمتلك فرقة مميزة.

وألهب المطرب الكبير محمد منير حماس الجميع عندما غنى أغنية " يا بنت السلطان للفنان الكبير أحمد عدوية".





وأضاف محمد منير خلال حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي" :" أن عدوية كان يمتلك مجموعة مميزة كبيرة من أعضاء الفرقة التى كانت تعزف له".



