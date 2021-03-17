محمد صلاح: يجب محاسبة لاعبي الزمالك.. واللي عايز يمشي يمشي.. فيديو

قال محمد صلاح، مدرب نادي الزمالك السابق، إنه لا بد من محاسبة لاعبي القلعة البيضاء؛ بعد الخسارة أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف.





وأضاف محمد صلاح ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» أإن الزمالك أعاد مدربا تسبب في خسارته لنهائي دوري الأبطال، ليخرجه من دور المجموعات بالنسخة الحالية.





وشدد قائلاً: "أقول للاعبي الزمالك، اللي عايز يمشي يمشي، وأوجه حديثي في المقام الأول لفرجاني ساسي".





وواصل: "الزمالك لم يقدم شيئا أمام الترجي في لقاء اليوم، واقترب بنسبة 90% من مغادرة دوري أبطال إفريقيا".



