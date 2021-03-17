محمد صلاح: يجب محاسبة لاعبي الزمالك.. واللي عايز يمشي يمشي.. فيديو

قال محمد صلاح، مدرب نادي الزمالك السابق، إنه لا بد من محاسبة لاعبي القلعة البيضاء؛ بعد الخسارة أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف.
وأضاف محمد صلاح ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» أإن الزمالك أعاد مدربا تسبب في خسارته لنهائي دوري الأبطال، ليخرجه من دور المجموعات بالنسخة الحالية.
وشدد قائلاً: "أقول للاعبي الزمالك، اللي عايز يمشي يمشي، وأوجه حديثي في المقام الأول لفرجاني ساسي".
وواصل: "الزمالك لم يقدم شيئا أمام الترجي في لقاء اليوم، واقترب بنسبة 90% من مغادرة دوري أبطال إفريقيا".
وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.
فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.