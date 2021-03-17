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توك شو

محمد منير يشرح لـ صاحبة السعادة معنى شمندورة.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:23 ص
محمد منير
محمد منير
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البهي عمرو
قال المطرب الكبير محمد منير، إنه يحب الغناء باللغة النوبية، موضحًا أنه يغنى فى الخارج والداخل بالنوبي.

وأضاف محمد منير خلال حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي" :" أن المعظم لا يعلم معنى شمندورة، وكشف أن  شمندورة  تعنى المرشد والدليل.

ولفت إلى أن شمندورة هو من كان يعرف الطريق فى النيل، مؤكدًا أن الماضى لم تكن الكهرباء قد وصلت لجميع القري، ولذلك كان النيل فى الليل مظلماً، فهذا المرشد كان يعلم أماكن ضيق النيل ووسعان النيل، و أماكن الصخور. 

و قامت الفنانة إسعاد يونس بالرقص على أغنية " الشمندورة"  لـ الكينج محمد منير، وتفاعلت إسعاد من الأغنية النوبية لـ محمد منير خلال استضافتها منير.

كما أبهر المطرب الكبير محمد منير،  حماس الجميع عندما غنى أغنية " يا بنت السلطان للفنان الكبير أحمد عدوية". 



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