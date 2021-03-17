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رياضة

سيرينو يغازل جماهير الأهلي بصورة مع موسيماني.. شاهد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:17 ص
سيرينو وموسيماني
سيرينو وموسيماني
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محمد بدران
غازل الجنوب افريقي سيرينو، لاعب صن داونز ، جماهير القلعة الحمراء مجددا، ما أثار التكهنات بشأن اقترابه من الانضمام للأهلى فى الميركاتو الصيفى المقبل.

ونشر سيرينو صورة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصحبة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلى" وعلق قائلًا: "ابي"

يذكر  أن المارد الأحمر تقدم بطلب رسمى لضم اللاعب فى الميركاتو الشتوى السابق، لكنه اصطدم بالمبلغ الذى طلبه فريقه للاستغناء عن خدماته، ليتراجع الأهلي عن إتمام الصفقة.

وتغلب المارد الأحمر على فريق فيتا كلوب بنتيجة 3 صفر وبهذا يحتل الأهلي وصافة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني متصدر الترتيب بـ 10 نقاط، بينما يحل فيتا كلوب ثالثا بـ 4 نقاط، والمريخ السوداني رابعا بنقطة وحيدة.

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