عودته غير لائقة.. ضياء السيد : كارتيرون يتحمل مسئولية الهزيمة أمام الترجي .. فيديو

قال ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتحمل مسئولية هزيمة فريقه امام الترجي التونسي.
وأضاف ضياء السيد ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» إن إدارة الزمالك أخطأت في إقالة باتشيكو وإعادة كارتيرون الذي رحل عن الزمالك في ظروف صعبة، مشددا:" عودته مرة أخرى للزمالك غير لائقة".
ويؤمن ضياء السيد، بحظوظ الزمالك في التأهل للمرحلة المقبلة من البطولة، رغم صعوبة موقفه، مطالبا اللاعبين بعدم الاستسلام أو اليأس والقتال حتى اللحظات الأخيرة.
وتجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.
فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.