عودته غير لائقة.. ضياء السيد : كارتيرون يتحمل مسئولية الهزيمة أمام الترجي .. فيديو

قال ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتحمل مسئولية هزيمة فريقه امام الترجي التونسي.





وأضاف ضياء السيد ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» إن إدارة الزمالك أخطأت في إقالة باتشيكو وإعادة كارتيرون الذي رحل عن الزمالك في ظروف صعبة، مشددا:" عودته مرة أخرى للزمالك غير لائقة".





ويؤمن ضياء السيد، بحظوظ الزمالك في التأهل للمرحلة المقبلة من البطولة، رغم صعوبة موقفه، مطالبا اللاعبين بعدم الاستسلام أو اليأس والقتال حتى اللحظات الأخيرة.



