بـ 3 منتجات فقط.. خبيرة مكياج تكشف أسباب توهج المشاهير في المناسبات.. فيديو

كشفت خبيرة مكياج شهيرة سر توهج المشاهير في المناسبات العامة خاصة على السجادة الحمراء أثناء المهرجانات، من خلال صديقتها، في فيديو حقق آلاف المشاهدات خلال ساعات قليلة من مشاركته على موقع «تيك توك».





ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية أوضحت خبيرة الماكياج أنه بثلاثة منتجات فقط تستطيع أي فتاة أو سيدة الحصول على هذا المظهر الخالي من العيوب في ثوان قليلة وبخطوات بسيطة.





وأضافت صديقة خبيرة المكياج، سافانا راي كولينز أن أول هذه المنتجات هو برايمر ترطيب جيد، وثاني المنتجات مضيء للوجه أو خافى للعيوب، وثالث المنتجات هو استخدام صبغة وليس كريم أساس.

وتابعت أنه بعد ذلك تمزج السيدة أو الفتاة هذه المكونات باستخدام " بيوتي بلندر" مطبقةً ذلك على نفسها في الفيديو وتلقت العديد من التعليقات أبرزها: « هذا رائع»، وكتبت أخرى: «كلامك صحيح»، وأضافت ثالثة: « أنا لا أضع المكياج على الإطلاق، لكن هذا أثار اهتمامي».







