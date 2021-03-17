ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بـ 3 منتجات فقط.. خبيرة مكياج تكشف أسباب توهج المشاهير في المناسبات.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:42 ص
خبيرة ميكاج تكشف
خبيرة ميكاج تكشف أسباب توهج المشاهير في المناسبات
Advertisements
يارا زكريا
كشفت خبيرة مكياج شهيرة سر توهج المشاهير في المناسبات العامة خاصة على السجادة الحمراء أثناء المهرجانات، من خلال صديقتها، في فيديو حقق آلاف المشاهدات خلال ساعات قليلة من مشاركته على موقع «تيك توك».

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية أوضحت خبيرة الماكياج أنه بثلاثة منتجات فقط تستطيع أي فتاة أو سيدة الحصول على هذا المظهر الخالي من العيوب في ثوان قليلة وبخطوات بسيطة.  

وأضافت صديقة خبيرة المكياج، سافانا راي كولينز أن أول هذه المنتجات هو برايمر ترطيب جيد، وثاني المنتجات مضيء للوجه أو خافى للعيوب، وثالث المنتجات هو استخدام صبغة وليس كريم أساس.
 
وتابعت أنه بعد ذلك تمزج السيدة أو الفتاة هذه المكونات باستخدام " بيوتي بلندر" مطبقةً ذلك على نفسها في الفيديو وتلقت العديد من التعليقات أبرزها: « هذا رائع»، وكتبت أخرى: «كلامك صحيح»، وأضافت ثالثة: «أنا لا أضع المكياج على الإطلاق، لكن هذا أثار اهتمامي». 


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات