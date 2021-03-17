بالأسود ومكياج ناعم.. سوار النجار تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

تحرص الفنانة التونسية سوار النجار على مشاركة جمهورها من وقت لآخر عددا من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"





وأطلت سوار النجار علي متابعيها من داخل سيارتها بإطلالة أنيقة وجذابة ومميزة، إذ ارتدت بلوفر باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، إذ ركزت على رسمة عيونها الملونة، اختارت درة أن تترك خصلات شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة ومميزة





ودخلت سوار النجار أول تجربة في السينما مع خلال فيلم "كلام جرايد" وكان شاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد.









وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.







