تنافس أوبو.. وان بلس تزود هواتف OnePlus 9 بشاشات موفرة للطاقة

كشفت شركة وان بلس، عن بعض التفاصيل الرئيسية حول مواصفات سلسلة هواتف OnePlus 9، التي من المقرر أن تعلن عنها يوم 23 مارس الجاري، فوفقا للصفحة الرسمية للعلامة التجارية على موقع ويبو Weibo الصيني، فأن تشكيلة الهواتف المرتقبة ستأتي بشاشات مزودة بتقنية LTPO، بمعدلات تحديث تكيفية من 5 إلى 120 هرتزا.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيتبنى طرازى OnePlus 9 و 9 Pro، تقنية الشاشة الجديدة من نفس الشركة المصنعة، التي زودت شركة أوبو الصينية، بشاشات سلسلة Find X3، من نوع OLED بتقنيةLTPO الموفرة للطاقة بشكل كبير مما يقلل من استهلاك البطارية.





وستأتي شاشة هواتف OnePlus 9، بدقة تبلغ تبلغ 2K +، ونظرا للمواصفات الأولية لشاشة سلسلة الهواتف المنتظرة، فقد تكون من أهم ميزات تشكيلة هواتف وان بلس الرئدة، فقد حصلت في اختبارات الشاشة بواسطة شركة DisplayMate، على درجة A +.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، ستأتى سلسلة OnePlus 9، بشاشة بقياس 6.55 بوصة وبدقة +Full HD ومعدل تحديث 90 هرتزا فى الثانية، فيما سيأتى هاتف Pro 9OnePlus بشاشة قياس 6.8 بوصة، وبدقة +QHD، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.





وسيتم تشغيل هواتف OnePlus 9، بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، والذي سيأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت وكما ستعمل التشكيلة المنتظرة بنظام التشغيل Android 11 وشبكات اتصال Wi-Fi 6.