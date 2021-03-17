الأولى من نوعها في البلاد.. استخدام مياه الصرف لرصد تفشي كورونا بـ الإمارات

استخدم باحثون في الإمارات، عينات من مياه الصرف الصحي لرصد تفشي فيروس كورونا، في مهمة تعد الأولى من نوعها.





ووفقًا للموقع الطبي "نيوز ميديكال لايف ساينسيز"، أظهرت نتائجهم عدم وجود دليل على آثار لفيروس «سارس كوف 2»، العامل المسبب لمرض «كوفيد 19» في عيناتهم.





وأشار الموقع إلى أن أنظمة الإنذار المبكر الموجودة تعد أمرًا مهمًا لمنع الموجات المتصاعدة لوباء كورونا، موضحًا أن الباحثين في الإمارات استخدموا عينات مستخرجة من مياه الصرف الصحي من البلديات والطائرات التجارية للكشف عن انتشار الفيروس.





وأكدت دراستهم المنشورة في مجلة البحوث العلمية والتقنية والطبية، "ساينس دايركت"، أيضًا إمكانية تطبيق تلك الوسيلة لتحديد تقلبات عدوى "سارس كوف 2" بطريقة أكثر فعالية من مسحات الأنف، واستخدامها وسيلة لتقليل معدل دخول المسافرين المصابين إلى البلاد.





وأظهرت الدراسة عدم وجود أدلة كافية على ما يثير القلق، حيث اختبر الباحثون ثلاث عينات من مياه الصرف الصحي المعالجة ولم يعثروا على أي دليل على آثار الفيروس.