يسرا تروج لمسلسلها حرب أهلية بعد عرض البرومو الأول.. فيديو





وعلقت يسرا على البرومو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : الإعلان التشويقي لمسلسل #حرب_أهلية #رمضان٢٠٢١

إنتاج : جمال العدل .. تأليف: أحمد عادل .. إخراج: سامح عبد العزيز".





المسلسل يشارك فى بطولته كل من اروى جودة وجميلة عوض وباسل خياط.





والعمل تدور أحداثه فى اطار اجتماعى حول طبيبة تجميل تقدم شخصيتها يسرا ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.





يذكر ان اخر عمل للفنانة يسرا فى الدراما كان مسلسل "خيانة عهد" والذى عرض العام الماضى وشاركت فى بطولته حلا شيحا وعبير صبرى وبيومى فؤاد وخالد سرحان وتاليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز

تروج الفنانة يسرا البرومو الخاص بمسلسلها الجديد والذى يحمل اسم "حرب اهلية" والذى من القمرر ان تخوض به السابق الرمضان المقبل.