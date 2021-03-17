شاهد .. فتاة لم تقص شعرها منذ 13 سنة حتى بلغ طوله مترين

يعتبر الشعر الطويل من أهم علامات الجمال لدى المرأة، فإن حلم كل سيدة أن يصبح شعرها غزيرا وكثيفا وطويلا، فكلما زاد طول شعر الأنثى شعرت بثقة أكبر في نفسها.





ووفقًا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن سيدة بريطانية تدعى زيبا كيلي، البالغة من العمر 30 عامًا، فقد أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صور شعرها الطويل، والتي فاجأت متابعيها بكثافته وطوله.





وأثارت زيبا الجدل بعدما نشرت صورتين لها عبر حسابها، ظهر فيهما طول شعرها، وعلقت بأنها لم تقص شعرها منذ أن كانت طالبة في المدرسة حتى وصلت لسن الثلاثين من عمرها.





وقالت زيبا، إنها كانت تذهب إلى صالون التجميل كل شهر مرة أو مرتين لقص شعرها، حتى شعرت بالملل وسئمت تلك العادة، فقررت ان تترك شعرها ليطول و لكنه فاجأها بعد مرور الوقت.





وأصبحت زيبا لا تتمكن من التحرك بشكل سريع بسبب ثقل و كثافة و طول شعرها الذي بلغ طوله مترين.