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طريقة مبهرة لعمل البيض .. 3 وصفات يحبها الأطفال والكبار

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:25 ص
طريقة مبهرة لعمل
طريقة مبهرة لعمل البيض .. 3 وصفات يحبها الاطفال والكبار
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اسماء محمد
تبحث النساء عن طريقة جديدة لعمل البيض حتى يقبل الاطفال على تناوله بسهولة لاغتنام فوائده الصحية الكثيرة حيث يرفض العديد من الاطفال تناول البيض المطهى بالطرق التقليدية.
نقدم لكم اكثر من طريقة مبهرة لعمل البيض لترضى جميع اذواق افراد الاسرة سواء الاطفال او الكبار وفي نفس الوقت تحتوى على قيمة غذائية عالية.

عمل البيض على الطريقة التركية
للشيف نونا مراد

مقادير بيض تركي:

بصلة مفرومة
3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون
3 حبات مفرومة فلفل أخضر
4 أكواب طماطم مكعبات
4 فصوص ثوم مهروس 
2 حبات من البصل الأخضر
بيضة واحدة
ملح
فلفل أسود

طريقة عمل بيض تركي:

* سخني الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة و ضيفي البصل والفليفلة وقلبيه حتى تطرى.
*اضيفي الطماطم والثوم والبصل الأخضر واتركي المزيج على حرارة منخفضة لمدة 15 دقيقة مع التقليب من وقت إلى آخر حتى ينضج المزيج.

*ضعى الملح والفلفل الأسود واصنعى فجوة بالمزيج وضعي فيها البيضة و قلّبي بياض البيض حتى يتداخل مع المزيج السابق تاركةً الصفار كما هو وارفعي المقلاة عن النار ويقدم الطبق.

طريقة عمل البيض بالجبنة
للشيف نجلاء الشرشابى
مقادير بيض بالجبنة
1 بيضة
 1 ملعقة كبيرة دقيق 
ربع كوب لبن
 1 ملعقة كبيرة
 جبنة بيضاء 
رشة ملح 
رشة فلفل أسود زبدة 
طريقة تحضير بيض بالجبنة
* يخلط البيض مع الجبنة واللبن والدقيق والملح والفلفل الأسود ويقلب جيدا.

* يصب الخليط على مراحل في طاسة بها القليل من الزبدة ويقلب على الوجه الآخر ويقدم عند تمام النضج .


طريقة عمل البيض بالطماطم
للشيف سالى فؤاد 
مقادير بيض بالطماطم والزعتر
ملعقة كبيرة زيت زيتون 
كوب طماطم  مخلية مقطعة
ملعقة كبيرة صلصة طماطم 
بصلة صغيرة  مقطعة
ملعقة صغيرة ثوم مفروم 
ملعقة كبيرة فلفل حار  مقطع صغير
4 بيضات 
نصف كوب جبنة شيدر مبشورة 
ملعقة كبيرة زعتر طازج مفروم 
طريقة عمل بيض بالطماطم والزعتر
* في صينية على النار توضع ملعقة الزيت زيتون مع ثوم وبصل مفروم و تضاف صلصة الطماطم والطماطم المقطعة ثم يضاف الفلفل الحار المقطع

* يكسر البيض وعلية الجبنة الشيدر والزعتر الطازج وتدخل الفرن لتكمل نضجها ثم تقدم.

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