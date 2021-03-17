الرعاية الصحية: تقديم 3.5 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي.. ونواب: تغطية جميع محافظات الجمهورية هدف منشود.. ومطالب بزيادة غرف العناية المركزة والحضانات

نائب بـ الشيوخ يطالب بزيادة أعداد أسرة العناية المركزة والحضانات

‎برلمانية: نستهدف تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين بالتأمين الصحي

‎صحة البرلمان: حياة كريمة شريك للتأمين الصحي في تقديم الرعاية والخدمة مجانية لغير القادرين









‎كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تقديم أكثر من 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية، من بينها 40 ألف عملية جراحية وفق أحدث التقنيات ومعايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، وذلك منذ بداية إطلاقها في المحافظة عام 2019 وحتى الآن.









‎جاء ذلك خلال استعراض الهيئة العامة للرعاية الصحية، ما أنجزته خلال الفترة الماضية منذ عام 2019 وحتى الآن، ومناقشة تقرير أدائها ومنشآتها الصحية بمختلف المحافظات، وعرض مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين ووفق أحدث المعايير العالمية، أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة.









هذا الأمر أشاد به نواب البرلمان والشيوخ، مؤكدين جهود الدولة في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة ومن ضمنها مشاركة مبادرة حياة كريمة في تقديم مختلف سبل الرعاية للمواطنين.











‎فى البداية، قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنها تقدمت بمقترح بشأن تعاقد هيئة التأمين الصحي الشامل مع المستشفيات والمراكز الخاصة من أجل تقديم خدمات الإشعاع لمرضى الأورام السرطانية، وذلك بهدف حل أزمات علاجهم بشكل فوري، ولقي المقترح الموافقة من قبل رئيس مجلس النواب بالجلسة العامة.









‎وأضافت النائبة إيناس عبد الحليم، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مبادرة حياة كريمة تساهم بشكل كبير ومؤثر في تقديم الرعاية الصحية لمختلف القرى والمدن، وظهر ذلك من خلال التواجد بالوحدات الصحية وعربات الخدمة المتنقلة للكشف عن الأمراض غير السارية وعلاج الأمراض المزمنة وغيرها من التخصصات، ومن ثم تكون المبادرة ذراعا أخرى بجانب هيئة التأمين الصحي، حيث تبدأ دعمها في 8 محافظات بالتزامن مع انطلاق خدمات التأمين بمحافظات المرحلة الأولى.









‎ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن أهم أهداف هيئة التأمين الصحي الشامل هو تغطية جميع محافظات الجمهورية، معقبة: "مش هنسيب قرية أو مدينة مفيهاش مواطن مش بيحصل على الخدمة"، وذلك وفق توجيهات الرئيس السيسي بدعم غير القادرين بتقديم الخدمات بشكل مجاني.









‎وأشارت النائبة إلى أن معايير الإعتماد والجودة هي المقياس الأساسي الذي يقيم به أداء جميع المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز صحية خاصة، وعلى هذا الأساس ستتم الشراكة مع هيئة التأمين، مؤكدة أن المنشأة التي يثبت عدم صلاحيتها لتقديم الخدمات الصحية يتم استبعادها من المنظومة بشكل فوري.









‎من جانبه، طالب النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة زيادة عدد أسرة العناية المركزة، ولا سيما لفئة كبار السن أصحاب أمراض القلب وضيق التنفس، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها في المستشفيات الخاصة، مما يشكل عبئا على عاتق المواطنين وعلى رأسهم محدودو الدخل.









‎وناشد أبو سريع إمام، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، توفير أكبر قدر من حضانات الأطفال ذات الأسعار المدعمة، وذلك بما يتماشى مع اتجاه الدولة بدعم صحة المرأة تحت رعاية الرئيس السيسي، معقبا: "محتاجين نهتم بالحضانات، خاصة للأسر الفقيرة والموظفين".









‎ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى الاهتمام بتأهيل مستوى موظفي التأمين الصحي من حيث الخبرات الطبية وسبل التعامل مع التقنيات التكنولوجية التي تم إلحاقها مؤخرا ضمن أنظمة التحول الرقمي بالمنظومة الصحية.









‎وتابع: "يجب التركيز على تقديم الدعم التأميني الصحي لسكان مدن المحافظات، وذلك باعتبارهم الأكثر الاحتياجا مقارنة بالقرى"، معللا: "القرى بتكون فيها راوبط اجتماعية قوية، فالأهالي بتسند بعضها، أما في المدن العلاقات بتكون محدودة، لذا لا بد من الاهتمام بهم".













‎وفي هذا الصدد، قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بشأن تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين بجميع فئاتهم وعلى رأسهم الأسر الفقيرة ومحدودو الدخل، وظهر ذلك من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل والذي بدأ بمحافظة بورسعيد تليها باقي المحافظات.









‎وأكدت النائبة مرثا محروس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك باعتبار الرعاية الصحية ضمن حقوق الإنسان والتي تسعى الدولة إلى تحقيقها على جميع الأصعدة، ويأتي ذلك ضمن تكليفات الرئيس السيسي وحرصه المستمر على تحسين جودة الحياة لمختلف الفئات.









‎وأوضحت أن تغطية جميع المحافظات بخدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي هو أهم أهداف المنظومة، وذلك لرفع الأعباء المادية عن كاهل المواطنين.





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