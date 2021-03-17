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أخبار العالم

بايدن على خطى ترامب.. قالها صريحة للمهاجرين: لا تتركوا بلدانكم أبدًا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:02 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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محمد علي
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن المهاجرين "المحتملين" على عدم القدوم إلى الولايات المتحدة كلاجئين بطرق غير شرعية، في الوقت الذي تسارع فيه إدارته للتعامل مع موجة قدوم الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم والقادمين إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن لشبكة إيه بي سي، في مقابلة أذيعت يوم أمس الثلاثاء "أستطيع أن أقول هذا بوضوح: لا تأت (المهاجرين)".

وتابع الرئيس: "نحن في طور الإعداد ، لا تترك بلدتك أو مدينتك أو مجتمعك".

وكان هناك ارتفاع كبير في عدد الأطفال المهاجرين المحتجزين في الولايات المتحدة. 

ويوجد أكثر من 4000 طفل مهاجر في حجز دوريات الحدود ، مما يضغط على الموارد الفيدرالية من أجل توفير أماكن إيواء ضعيفة.

 قال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في بيان يوم أمس الثلاثاء "إننا في طريقنا للتعامل مع المزيد من القادمين على الحدود الجنوبية الغربية أكثر مما كنا عليه في السنوات العشرين الماضية".

يعتقد العديد من هؤلاء المهاجرين الذين توجهوا نحو الولايات المتحدة أن إدارة بايدن ستكون أكثر ترحيبا من الموقف المتشدد لسلفه دونالد ترامب، لكن تصريح بايدن الأخير يقول بخلاف ذلك وإن بشكل أقل في الحدة من ترامب.

 حاول الرئيس التقليل من شأن هذا التصور خلال المقابلة ، حيث قال لمراسل ABC جورج ستيفانوبولوس "إنهم لن يأتوا" لأنهم يعتقدون أن إدارته ستسمح لهم بالبقاء في البلاد.

وقال بايدن للصحفيين في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه لا يخطط حاليا لزيارة الحدود الجنوبية.

وذكر  بايدن للصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض عندما سئل عما إذا كان لديه أي خطط لزيارة الحدود "ليس في الوقت الحالي".

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