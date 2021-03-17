4 مزايا "مهمة" في واتساب بهواتف أندرويد يجب أن تعرفها

يحتوي تطبيق واتساب WhatsApp، على أبسط واجهة مستخدم، ولكن بعض الأشخاص يجدون صعوبة في التعامل أو حفظ طريقة تفعيل الإعدادات الخاصة ببرنامج التراسل على هواتفهم، حيث توجد الكثير من الميزات التي قد لا يتمكن البعض من اكتشافها على الفور.





فإذا كنت من المستخدمين الذين لا يعرفون كيفية استخدام الإعدادات المهمة بتطبيق المراسلة، إليك هذا الدليل البسيط الذي قد يسهل عليك ضبط أو تفعيل أهم إعدادات تطبيق "واتساب" على هواتف أندرويد بعدة خطوات بسيطة، وفقا لما ذكره موقع "indian express".





كيفية الوصول إلى إعدادات واتساب على أندرويد؟





قبل البدء بتفعيل الخطوات التالية، تذكر دائما أنه من أجل الوصول إلى قائمة الإعدادات settings، الخاصة بـ "واتساب" كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق على هاتفك الأندرويد، والنقر على الأيقونة ذات الثلاث نقاط الأفقية، أعلى يسار صفحة التطبيق الرئيسية، ستجد "الإعدادات" أسفل القائمة المنسدلة.





أولا: كيفية تغيير خلفيات الدردشة على واتساب؟





الخطوة الأولى: قم بفتح أي نافذة دردشة على تطبيق واتساب بهاتفك الأندرويد، ثم انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين الشاشة.





الخطوة الثانية: من القائمة ةالمنسدلة أنقر على خيار خلفية الشاشة Wallpaper، من صفحة "خلفية شاشة الدردشة" انقر على زر تغيير Change، اختر الخلفية المفضلة بالنسبة إليك من بين أربعة خيارات هب: ساطعة، و داكنة، و ألوان أحادية، و صوري حيث يتيح لك الخيار الأخير اختيار أحدي الصور من معرض الصور على هاتفك.





الخطوة الثالثة: من صفحة المعاينة،انقر على زر ضبط خلفية الشاشة، وستظهر لك رسالة منبثقة، تسألك عما إذا كنت تريد تعيين هذه الخلفية المعينة لجميع الدردشات الخاصة بك أو لهذه الدردشة فقط، حدد الخيار الذي تريده ثم انقر على زر تم.





ثانيا: كيفية ضبط إعدادات التخزين على واتساب؟





الخطوة الأولى: من قائمة "إعدادات" بـ واتساب، انقر على خيار التخزين والبيانات Storage and data.





الخطوة الثانية: انقر على قسم إدارة التخزين Manage storage الجديد بواتساب، وستساعدك هذه الأداة على التحقق من مقدار التخزين الذي يستهلكه محتوى الوسائط الخاص بالتطبيق، إلى جانب مقدار التخزين الذي تحتله كل دردشة والملفات المعاد توجيهها، يمكنك التخلص من الملفات غير الضرورية بسهولة.





ثالثا: كيفية تغيير رقم واتساب؟





يتيح لك "واتساب" تغيير رقم هاتفك المحمول بسهولة دون فقد محادثاتك، ويمكنك ذلك من خلال:





الخطوة الأولى: افتح إعدادات واتساب.





الخطوة الثانية: انقر على خيار الحساب Account، ثم تغيير رقم الهاتف Change Number، ثم التالي Next.





الخطوة الثالثة: قم بإدخال رقم هاتفك القديم في الحقل الأول ورقم هاتفك الجديد في الحقل الثاني، ثم انقر على زر التالي.





الخطوة الرابعة: سيسألك التطبيق عما إذا كنت تريد إعلام جهات اتصالك بتغيير رقم هاتفك، حدد الخيار المناسب لك ثم انقر على زر "تم".





رابعا: كيفية عمل نسخة احتياطية من محادثات واتساب؟





يمكنك إجراء نسخ احتياطي لجميع محادثاتك على واتساب بسهولة بالغة وسيستغرق الأمر منك بضع دقائق فقط، كل ما عليك فعله هو اتباع بعض الخطوات البسيطة في السطور التالية:





الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد، ثم انقر على خيار الإعدادات Settings.





الخطوة الثانية: من قسم الإعدادات، انقر على خيار الدردشات Chats، ثم اضغط على النسخ الاحتياطي Chat backup.





الخطوة الثالثة: قم بتحديد أو إضافة حساب جوجل الذي تريد الاحتفاظ بنسخة من محادثاتك على خدمة درايف الخاصة به، انقر فوق خيار النسخ الاحتياطي، لبدء عملية النسخ، انتظر بعض دقائق حتي ينتهى التطبيق من رفع نسخة من محادثاتك على "جوجل درايف".