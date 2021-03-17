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مرأة

العرسان بتطفش منك... نصائح للمحادثة فى الموعد الأول

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:02 ص
الموعد الأول
الموعد الأول
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أسماء عبد الحفيظ

يعتمد نجاح يومك الأول مع زوج المستقبل كثيرًا على كيمياء محادثتك، حتى عندما يكون هناك جاذبية متبادلة ، يمكن أن يكون هناك صمت محرج لا يمثل علامة جيدة. 


 أفضل النصائح فى محادثة اليوم الأول تساعدك على التنقل إلى أي نقاش بنجاح.

استعد مقدمًا

واحدة من أفضل نصائح المواعدة الأولى حول المحادثة تتعلق بالاستعداد. حتى إذا لم تكن مهتمًا بالأحداث الجارية ، فاقضِ من 5 إلى 10 دقائق مع صحيفة أو موقع إخباري لمعرفة المزيد عن الأحداث التي قد تصبح مواضيع رائعة عندما تتوقف المحادثة.

استمع أكثر مما تتكلم

من القواعد الأساسية الجيدة لأي محادثة في التاريخ الأول أن تحاول الاستماع على الأقل بقدر ما تتحدث. تأكد من أنك تستمع حقًا ، ولا تفكر فقط في الشيء التالي الذي ستقوله. قد تكون الأشياء التي تلتقطها في التاريخ الأول مفيدة لمفاجأة سارة في وقت لاحق.

لا تكن شخصيًا جدًا

لا يطلق عليه فن المحادثة من أجل لا شيء ، لذلك لا تهاجم تاريخك بأسئلة شخصية وعشوائية. واحدة من أفضل نصائح محادثة التاريخ الأول هي إبقائها خفيفة وتجنب الموضوعات التي يحتمل أن تكون حساسة مثل الجنس والسياسة والدين ، ما لم تكن صفقة مطلقة بالنسبة لك.

أظهر اهتمامًا حقيقيًا

كن منفتحًا على كل الاحتمالات حتى لو بدأ التاريخ بالقدم الخطأ. من خلال إظهار اهتمامك بما يتحدث عنه رفيقك ، يمكنك البدء في طريق للتواصل الرائع. من بين العديد من نصائح محادثة التاريخ الأول ، قد تكون هذه هي الأكثر أهمية: لا تدع تاريخك يلاحظ أنه ممل لك ، إلا إذا كان يتجول حقًا دون جدوى.

لا تتحدث عن مشاكلك كثيرًا

إذا كنت قد خرجت للتو من علاقة مؤخرًا ، أو كنت تواجه مشاكل شخصية أو مهنية ، فمن السهل جدًا جعل المناقشة تدور حولك. إذا كنت ستلتزم بنصائح محادثة التاريخ الأول الأخرى ، فلا تنسَ جعل هذه إحدى الأولويات. تقضي الكثير من الوقت في الحديث عن صديقاتك السابقة؟ سيشعر تاريخك بأنه صديق للبيئة ويفقد الاهتمام.

ناقش الأشياء الممتعة مثل السفر والهوايات

كل شيء من الموسيقى والأفلام إلى السفر والهوايات يجعل موضوع محادثة رائعًا في تاريخك الأول ، طالما أن هناك اهتمامات مشتركة. إذا سارت الأمور على ما يرام وكنت على علاقة ، فتذكر موعدك الأول للحصول على بعض من أفضل أفكار الهدايا.

لا تمدد تاريخك الأول كثيرًا

بالنسبة لعدد قليل من الأزواج المحظوظين الذين لديهم كيمياء فورية ، يمكن أن يستمر التاريخ الأول لأكثر من 24 ساعة. ومع ذلك ، في معظم الحالات ، من الأفضل دائمًا إبقائها قصيرة بدلًا من نفاد الأشياء للمناقشة في تاريخك الأول. اتبع نصائح التاريخ الأول هذه حول المحادثة وستزيد من فرصك في موعد ثانٍ.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.

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