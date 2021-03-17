بعد احتفالها بعيد ميلادها .. عبير صبري تعيش حالة نشاط سينمائي

تعيش الفنانة عبير صبري حالة من النشاط السينمائي حيث بدأت تصوير دورها ضمن أحداث فيلم " ال هارون " والذى يشارك فى بطولته كل من منذر رياحنة وإيهاب فهمى.
الفيلم تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.
كما تنظر عبير صبري عرض فيلمها " 2طلعت حرب "، والذى تجدد فيه التعاون مع المخرج مجدى أحمد على، بعدما قدما سويًا فيلم عصافير النيل الذى شاركت فيه البطولة الفنان فتحي عبد الوهاب.
فيلم "2 طلعت حرب" من إخراج مجدى أحمد على، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، عبير صبرى، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ياسمين الخطيب، منة فضالي، وأحمد مجدى، ميدو عادل وشريف دسوقى وهو من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدى أحمد على، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.
وكانت عبير صبرى قد اختلفت خلال الساعات الماضية بعيد ميلادها، حيث حرص من أصدقائها على تهنتها بتلك المناسبة بالإضافة الى وجود كل من زوجها وشقيقتها الإعلامية مروة صبري.