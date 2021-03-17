ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد احتفالها بعيد ميلادها .. عبير صبري تعيش حالة نشاط سينمائي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:23 ص
عبير صبرى
عبير صبرى
Advertisements
أحمد البهي
تعيش الفنانة عبير صبري حالة من النشاط السينمائي حيث بدأت تصوير دورها ضمن أحداث فيلم " ال هارون " والذى يشارك فى بطولته كل من منذر رياحنة وإيهاب فهمى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.

كما تنظر عبير صبري عرض فيلمها " 2طلعت حرب "، والذى تجدد فيه التعاون مع المخرج مجدى أحمد على، بعدما قدما سويًا فيلم عصافير النيل الذى شاركت فيه البطولة الفنان فتحي عبد الوهاب. 


فيلم "2 طلعت حرب" من إخراج مجدى أحمد على، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، عبير صبرى، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ياسمين الخطيب،  منة فضالي، وأحمد مجدى، ميدو عادل وشريف دسوقى وهو من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدى أحمد على، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

وكانت عبير صبرى قد اختلفت خلال الساعات الماضية بعيد ميلادها، حيث حرص من أصدقائها على تهنتها بتلك المناسبة بالإضافة الى وجود كل من زوجها وشقيقتها الإعلامية مروة صبري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسرة فيلم " آل هارون " تبدأ تصوير المشاهد الأولى داخل القاهرة خلال أيام

احتفال صناع آل هارون بتصوير المشاهد الأولى من الفيلم

أسرة فيلم آل هارون تحتفل بانطلاق أول يوم تصوير .. صور

عبير صبري تكشف لـ صدى البلد سر حماسها لفيلم آل هارون

عبير صبري تكشف لـ صدى البلد طبيعة شخصيتها في فيلم آل هارون

عبير صبري في حوار لـ "صدى البلد": الغموض سر شخصيتي في "آل هارون" .. غيرت ملامحي من أجل موسى .. وواجهت صعوبة بسبب اللهجة الصعيدية

ترشيحاتنا

تفاصيل مثيرة في قصة زواج مصرية من شاب هندى.. فيديو

اليمن يعلق على إدانة السعودية اقتحام المتظاهرين لقصر معاشيق

في ذكرى ميلاد صلاح منصور .. قصة وفاة ابنه المأساوية

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم.. آخر تحديث

في ذكرى وفاة عبد الحفيظ التطاوي .. قصة جمعه بين الفن والمحاماة وابنته الوزيرة السابقة

تسبب السرطان .. احذر الشواء على الفحم بهذه الطريقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور

طريقة مبهرة لعمل البيض .. 3 وصفات يحبها الأطفال والكبار

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور