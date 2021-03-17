تستعد لاستقبال موظفي العاصمة الإدارية.. تعرف على حجم مساحة مدينة بدر

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن المدينة شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة، لافتا إلى أن هذه الطفرة متمثلة بحجم الانشاءات وتنمية عمرانية وتدشين طرق وكباري، ومشروعات كبرى.





وأوضح "مندور"، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مساحة مدينة بدر تقدر بـ18.5 ألف كم، وتمتد نحو 10 كم على طريق مصر السويس، لافتا إلى كافة الانشاءات بالمدينة تمت ب عناية شديدة بداية من التصميم، والموقع العام.





وأشار إلى أن مدينة بدر هي أقرب مدينة للعاصمة الإدارية الجديدة بحوالي 15 كم وتم اختيارها كأقرب سكن لاستقبال موظفي العاصمة الإدارية الجديدة.



