ليس مالا أو مجوهرات.. عروس تطلب من عريسها مهرا غريبا

وراء ستار المهر يطلب أهل العروس من العرسان مبالغ طائلة وأشياء باهظة الثمن، حيث يفرض على العريس أن يخصص حق المهر للعرائس في حفل زفافهن، ولكن شابة باكستانية قررت أن يكون مهرها ليس مالًا أو هدية.









وطلبت العروس التي تدعى "نائلة شمال" من زوجها كتبًا بقيمة 100000 روبية بدلًا من دفع أموال للمهر، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".









في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، ظهرت "نائلة" وهي ترتدي فستان الزفاف وتنقل رسالة مهمة، قائلة: "كما تعلمون جميعًا، لقد طلبت كتبًا بقيمة 100000 روبية لصالح حق مهر".











وأضافت: "أحد أسباب ذلك هو أنه بسبب ارتفاع التضخم في بلدنا، لا يمكننا شراء هدايا باهظة الثمن، من ناحية أخرى، من المهم أيضًا القضاء على العادات الخاطئة في مجتمعنا".









كما أشارت "نائلة" إلى أن معظم النساء يطلبن المال والمجوهرات في حق مهر، لكنها قررت قبول الكتب، كونها كاتبة، كان من المهم لها أن تبدي تقديسًا للكتب.









وتتساءل: "إذا كنت ككاتب لا أعطي قيمة للكتب، فكيف نتوقع من الرجل العادي أن يفعل ذلك؟"، ثم تقول في الختام: "السبب الحقيقي الذي طلبت منه حق مهر هو إعطاء قيمة للكتب حتى نتمكن أيضًا من نصح الآخرين بفعل الشيء نفسه".









حق مهر هو الدفع الإجباري الذي يتم دفعه على شكل نقود أو مجوهرات أو سلع منزلية أو أثاث أو أي شكل آخر من أشكال الملكية، يدفعه الرجل مباشرة إلى زوجته المستقبلة عند طلب يدها للزواج، ودفعها واجب شرعي في الشريعة الإسلامية والأعراف.



