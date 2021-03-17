البحرين: دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا مع السعودية إزاء تهديدات الحوثيين

أكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، أن بيان العلا أكد التزام دول مجلس التعاون بوقوفها ضد كل ما يخل بأمنها، مشيرا إلى أن مقرراته شددت على ضرورة وحدة دول الخليج.









ووفقًا لـ"العربية"، قال الزياني في كلمة له باجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إن مقررات بيان العلا أحرزت خطوات مهمة لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدا أن الظروف الصعبة والدقيقة في الشرق الأوسط تتطلب عملا موحدا.









وأعرب عن إدانة المجلس لمحاولة ميليشيا الحوثيين استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى ضرورة الإشادة بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوية السعودية.









وتابع: "شهدنا تضامنا دوليا واسعا مع السعودية ضد الاعتداءات الإرهابية الحوثية"، مؤكدا أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا مع السعودية إزاء التهديدات التي تواجهها، كما ترفض أي تدخل خارجي بشئون الدول العربية.









وأوضح الزياني أن مجلس التعاون يدعم جهود إنهاء الصراعات في سوريا وليبيا واليمن، مطالبا بتطبيق القرارات الدولية بشأن اليمن لإنهاء الانقلاب.









وانطلق بالرياض، اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع الدورة الـ147 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون برئاسة وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ومشاركة الأمين العام للمجلس نايف الحجرف.









وقال الحجرف في بيان له أمس، الثلاثاء، إن "المجلس الوزاري سيبحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، التي استضافتها محافظة العلا".









وأضاف أن "الوزراء سيبحثون المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة".