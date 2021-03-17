الصحف الكويتية اليوم: القيادة تنزع فتيل أزمة بلاغات التجمعات.. انقسام أوروبي حول استخدام لقاح استرازينيكا.. ومودرنا تبدأ التجارب على الرضع والأطفال.. ووصية عاجلة من ترامب لأنصاره بشأن لقاح كورونا

الكويت.. القيادة السياسية تُوجه بسحب «بلاغات التجمعات»

الكويت.. خطوات استباقية جديدة تحسبًا لموجة ثالثة من كورونا

«جنوبيون» يحاصرون الحكومة اليمنية في عدن

انهيار الاقتصاد السوري يتسارع... والاحتجاج مستحيل

تقرير أممي: حظر الأسلحة المفروض على ليبيا «غير مجد إطلاقا»

بريطانيا تعزز ترسانتها النووية: النزاعات تتصاعد

بايدن: حاكم نيويورك يجب أن يستقيل إذا ثبتت صحة الاتهامات الموجهة إليه









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عدا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، قالت صحيفة "الأنباء" إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية، تم سحب البلاغات المقدمة من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين، وتم تجميد إحالة النواب الحاليين، والإفراج الفوري عن المحتجزين من نواب سابقين ومواطنين من دون كفالة مالية. وقد توجه رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالشكر والتقدير للأمير الشيخ نواف الأحمد ونائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد.





وقال رئيس مجلس الوزراء إن القيادة السياسية أكدت أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كل التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية.





وأشارت صحيفة "الجريدة" إلى إعلان وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 1314 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ترفع إجمالي الحالات إلى 212 ألفا و169 حالة، إلى جانب تسجيل 1314 حالة شفاء ترفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 196 ألف و821 حالة، منذ بداية الوباء وحتى اليوم وبنسبة 92.7%.





وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الدائرة الإدارية الحادية عشر في المحكمة الكلية قضت قبل قليل برفض الدعوى المطالبة بإلغاء قرار حظر التجول الجزئي في البلاد.





وأكدت حيثيات حكم المحكمة ضرورة عدم تقييم القرار من منظور الأصحاء وأصحاب المصالح الاقتصادية والأنشطة التجارية.











ودعت المحكمة إلى الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المرضى والطواقم الطبية الذين تعتبر مصلحتهم أولى من مصالح أصحاب الأعمال والمهن التجارية.





وأشارت إلى أن هناك معاناة من زيادة أعداد المصابين وامتلاء غرف العناية المركزة بهم حسبما تؤكده تقارير وإحصائيات وزارة الصحة.





ونقلت صحيفة "القبس" عن كشف مسئولين صحيين عن خطوات استباقية جديدة، لمواجهة موجة ثالثة محتملة من كورونا.





وأوضح المصدر لـ«القبس»، أن الصحة لم تتلق أي إخطار من شركة أسترازينيكا حتى ظهر اليوم الثلاثاء، عن وجود مخاطر صحية غير متوقعة للقاح.





وأشار إلى أن الـ 200 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا أكسفورد» التي تسلمتها الكويت، وبلغت نسبة التطعيم بها 80 %، لم ترصد وزارة الصحة أي أعراض جانبية غير متوقعة أو تجلط بالدم لدى متلقي اللقاح.





عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "الراي" إلى تقرير مكون من أكثر من 550 صفحة أعده خبراء في الأمم المتحدة ونشر أمس، ذكر أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 «غير مجد إطلاقا».





وقال التقرير الذي وضعه ستة خبراء مكلفين مراقبة حظر الأسلحة إن «الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر عامة وصارخة وتدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات».





وأفادت صحيفة "الوطن" بدخول محتجين غاضبين قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة وحاصروا وزراء داخله احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، في حين حذر مسئول استخباراتي من أن المعارك الشرسة حول مدينة مأرب بين قوات الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين تسمح لتنظيم "القاعدة" بالعمل على رص صفوفه وتجنيد عناصر جديدة.





وقالت صحيفة "الجريدة" إن الحكومة السورية رفعت سعر البنزين بأكثر من 50 في المائة، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد، التي اعتادت خلال الأسابيع الماضية مشهد الطوابير أمام محطات الوقود.





وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر البنزين، في وقت تسجل الليرة السورية انهيارًا متسارعًا. وقد تخطى سعر الصرف في الفترة الأخيرة عتبة 4200 في مقابل الدولار بالسوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة.





دوليا، قالت صحيفة "الأنباء" إن الدول الأوروبية تبحث حاليا عن إجابات مؤكدة حول فاعلية وأمان لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، في ظل انتقادات لحكومات تلك الدول بعد قرار تعليق استخدام اللقاح.





وأعلنت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا أنها تنتظر نتائج تحقيقات الجهة المنظمة في الاتحاد الأوروبي (وكالة الأدوية الأوروبية) في التقارير التي تحدثت عن إصابة عدد صغير من متلقي اللقاح بجلطات دموية. ومع هذا واصلت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي استخدام لقاح أسترازينيكا، ومن بينها بولندا وبلجيكا.





ومن المقرر أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية نتائجها يوم الخميس.





وأوضحت صحيفة "الجريدة" تعهد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بأنه سيتلقى "قريبا جدا" جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 لتحفيز ثقة الشعب به في حال خلصت الوكالة الأوروبية للأدوية إلى أنه آمن.





وصرّح كاستيكس لمحطة "بي. اف. ام" التليفزيونية بأنه "في ضوء التطورات المتعلقة بلقاح أسترازينيكا قرّرت أنه سيكون من الصائب أن أتلقى اللقاح قريبا جدا ما إن يرفع تعليق استخدامه وتعطى كل الضمانات بشأنه، لكي أظهر للمواطنين أن اللقاح هو السبيل للخروج من هذه الأزمة ويمكن تلقيه بكل أمان".





وذكرت صحيفة "القبس" أن شركة الأدوية الأمريكية مودرنا بدأت في دراسة تأثير لقاح فيروس كورونا على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و11 عاما، وتعد مودرنا أول شركة أمريكية تختبر لقاحها على الرضع.





وتخطط الشركة لتسجيل حوالي 6750 طفلا في الولايات المتحدة وكندا للتجربة، ويُنظر إلى تلقيح الأطفال والشباب على أنه أمر بالغ الأهمية لتحقيق المناعة الضرورية لوقف الوباء.





وأفادت صحيفة "الراي" بما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يجب أن يستقيل إذا ثبتت صحة الاتهامات بالتحرش الجنسي الموجهة إليه.





وردا على سؤال عما إذا كان على كومو الاستقالة في حال أثبت التحقيق صحة ادعاءات المرأة ضده، قال الرئيس الأمريكي: "نعم"، وأضاف: "أعتقد أنه سيلاحق قضائيا أيضا".





وذكرت صحيفة "الوطن" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حث، أمس الثلاثاء، أنصاره الجمهوريين، الذين يعدون من المجموعات الرئيسية الرافضة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، على إنهاء مقاومتهم لهذه اللقاحات وأخذها.





وقال ترامب في مقابلة على شبكة «فوكس نيوز» ردا على سؤال بهذا الخصوص «أنا أوصي بأخذها»، مضيفا: «أنا أوصي بذلك للكثير من الاشخاص الذين يرفضون أخذها، وبصراحة غالبية هؤلاء الأشخاص صوتوا لي».





وأشارت صحيفة "الراي" إلى إعلان بريطانيا أمس رفع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام من 180 إلى 260 رأسا، معللة ذلك بأن «العالم يشهد تغيرات كبيرة وتصاعدا في النزاعات والخلافات»، جاء ذلك في تقرير شامل لمراجعة السياستين الخارجية والعسكرية والذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام نواب مجلس العموم.



