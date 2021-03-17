حكم نهائى يلزم التأمين الصحى بعلاج سيدة من ورم سرطانى مجانا

أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سيد سطان، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم بعلاج "أ. ع. ا"، أم مصرية بكفر الشيخ، أصيبت بورم سرطانى بالثدى الأيمن مع ثانويات بالرئتين والعظام بصرف الأدوية والحقن الموصوفة بتقرير الطبيب المعالج لها بالتأمين الصحى مجانا.









وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء والحقن لعلاج "أ. ع. ا"، أم مصرية تعمل بإدارة التموين الدوائى بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ المصابة بورم سرطانى بالثدى الأيمن مع ثانويات بالرئتين والعظام وهى دواء فيمارا Femara أقراص وزوميتا zometa حقن مجانا، وعرض حالتها الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحى دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب , وألزمت هيئة التأمين الصحى المصروفات.









وقالت المحكمة إنه عن الدفع المبدى من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم ما يفيد بعرض نزاعها على اللجان المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فإن ذلك مردود بأن المنازعة تقديم دواء معين للمريض لا يعد منازعة فى تطبيق القانون، بل إن كلا من المريض والهيئة العامة للتأمين الصحى متفقان على تطبيق القانون المذكور لكن يكن الخلاف بينهما فى سبيل تقديم هذا العلاج وطريقته، ومن ثم فهى لا تدخل ضمن المنازعات التى يتعين عرضها على اللجان المشار إليها، مما يتعين معه رفض هذا الدفع.