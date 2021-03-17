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رياضة

زي النهارده.. صلاح يبدع ويصنع التاريخ برباعية في واتفورد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:47 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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القسم الرياضي

أحد أجمل مباريات محمد صلاح نجم ليفربول في الملاعب الإنجليزية كانت في مثل هذا اليوم قبل ثلاثة أعوام أمام واتفورد في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح حينها 4 أهداف في تلك المواجهة كما أنه صنع هدفا وانتهت وقتها بفوز الريدز بخماسية نظيفة.

واحتفلت صفحة ليفربول عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بهذه الذكرى وكتبت:"في هذا اليوم عام 2018 سجل صلاح أربعة أهداف على ملعب أنفيلد بأداء رائع".

وفاز صلاح في ذلك الموسم بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 32 هدفا متفوقا على هاري كين نجم وقائد توتنهام.

يذكر أن تلك الرباعية ساهمت بشكل كبير في تتويجه بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي حيث أبعدته عن كين وعززت صدارته لترتيب الهدافين حينها.
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