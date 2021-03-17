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اقتصاد

المقاولون العرب تنفذ مشروعات فى ١٦١ قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
قام المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب بزيارة إلى محافظة أسيوط لمتابعة المشروعات التى تنفذها الشركة ضمن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير القرى المصرية.

 استهل فاروق الزيارة بلقاء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حيث تم مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الشركة بالمحافظة كما تم عمل زيارة تفقدية لمشروع كوبرى منقباد الذى تنفذه الشركة ويعد شريانًا جديدًا للنقل بالمحافظة، ويهدف لخلق سيولة مرورية وحل مشكلة الاختناق المرورى عند تقاطع مدخل أسيوط الشمالى (طريق أسيوط القاهرة الزراعى) مع مدخل الطريق الصحراوى الغربى ويصل طول الكوبرى شامل المنازل والمطالع 1900 متر طولى وعرض 16.70 متر .

على جانب أخر أوضح المهندس سيد فاروق أن الشركة تنفذ حاليا مشروعات ضمن مباردة حياة كريمة في 161 قرية داخل 11 محافظة، منها محافظة أسيوط ويصل عدد القرى الجارى العمل بها إلى 75 قرية حيث يتم أعمال مد شبكات الإنحدار وخطوط طرد وإنشاء محطات الرفع ومحطات المعالجة،ويتم ذلك تحت إشراف وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وكذلك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقد قام رئيس مجلس الادارة ومرافقوه بجولة شملت زيارة بعض القرى بمركزى الفتح و منفلوط لتفقد الأعمال الجارية ثم عقد اجتماع مع لجنة الإشراف بالشركة على مشروع حياة كريمة أكد خلاله على ضرورة تذليل كافة الصعوبات لضمان استمرار سير المشروعات داخل القرى والمتابعة اليومية والدورية للمشروع مع وضع سلامة قاطنى القرى على رأس الأولويات نظرا لصعوبة حركة المعدات داخل القرى.
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