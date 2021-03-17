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رياضة

تأهل نور الشربينى وسلمى هانى للدور قبل النهائي لبطولة بلاك بول الدولية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:42 ص
نور الشربيني
نور الشربيني
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يسرى غازى
تأهلت  اللاعبتان نور الشربينى وسلمى هانى للدور قبل النهائي لبطولة بلاك بول الدولية لاسكواش السيدات .

وتغلبت نور الشربينى على الانجليزية سارة جين بيرى حامل   اللقب فى النسخة الماضية 3/1 وتخطت سلمى هانى الأمريكية اوليفيا كلاين 3/0  .

وتواجه اليوم الأربعاء نور الشربينى جويل كينج و تلتقى سلمى هانى مع الأمريكية اماندا صبحى فى الدور قبل النهائي للبطولة. 

وبدأت البطولة يوم 12مارس من الشهر الجاري وتنتهى يوم 18من الشهر نفسه بمشاركة 48 لاعبة من المصنفات عالميا وتبلغ جوائز البطولة 175الف دولار لاصحاب المراكز الأولى.

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