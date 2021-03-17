"حياة كريمة" تصل إلى 54 قرية في الغربية.. التفاصيل

قالت الدكتورة زينب سامي، منسق مبادرة "حياة كريمة" بالغربية، إن المبادرة تستهدف فى المحافظة 54 قرية و88 تابع، مشيرة إلى أنه تم البدء بالنزول ومعرفة إحتياجات كل قرية.





وأضافت "زينب" خلال حوارها عبر "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المبادرة الآن فى مرحلة التنفيذ الجهات الأخرى التنفيذية الموجودة بالمحافظة، موضحة أن مطالب الناس كانت تتمركز حول توصيل صرف صحى.





وتابعت أن المطالب كانت متعلقة بالجانب الصحة، بالإضافة إلى مطالب من الناحية التعليمية وتزويد مساحة الفصول، فبالتالى تم البدء فى إنشاء فصول جديدة لتقليل الكثافة.





وأكدت أنه تم التعامل مع جميع المطالب، لافتة إلى أنه كان يوجد حوالى 16 قرية يوجد بها مشاكل بتوصيل المياه، إلا أنه جار العمل على 13 قرية لحل المشكلة، بالفترة القادمة سيتم العمل بالقرى الأخرى.





وأشارت إلى أنه يتم العمل فى 6 قرى لتوصيل الغاز لها، والباقى سيتم العمل عليه تباعا، متابعة أن القادم هو توصيل كابلات الإتصالات.