ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"حياة كريمة" تصل إلى 54 قرية في الغربية.. التفاصيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:47 ص
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
Advertisements
هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة زينب سامي، منسق مبادرة "حياة كريمة" بالغربية، إن المبادرة تستهدف فى المحافظة 54 قرية و88 تابع، مشيرة إلى أنه تم البدء بالنزول ومعرفة إحتياجات كل قرية.

وأضافت "زينب" خلال حوارها عبر "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المبادرة الآن فى مرحلة التنفيذ الجهات الأخرى التنفيذية الموجودة بالمحافظة، موضحة أن مطالب الناس كانت تتمركز حول توصيل صرف صحى.

وتابعت أن المطالب كانت متعلقة بالجانب الصحة، بالإضافة إلى مطالب من الناحية التعليمية وتزويد مساحة الفصول، فبالتالى تم البدء فى إنشاء فصول جديدة لتقليل الكثافة.

وأكدت أنه تم التعامل مع جميع المطالب، لافتة إلى أنه كان يوجد حوالى 16 قرية يوجد بها مشاكل بتوصيل المياه، إلا أنه جار العمل على 13 قرية لحل المشكلة، بالفترة القادمة سيتم العمل بالقرى الأخرى.

وأشارت إلى أنه يتم العمل فى 6 قرى لتوصيل الغاز لها، والباقى سيتم العمل عليه تباعا، متابعة أن القادم هو توصيل كابلات الإتصالات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يعقد حوارا مجتمعيا مع أهالي قرى مركز إطسا

محافظ الفيوم: ما سيتم فى "حياة كريمة" سيفوق مطالب المواطنين

بتكلفة 150 مليار جنيه.. الإسكان: توصيل 37.5% من القرى لخدمات الصرف

عقد حوارا مجتمعيا مع الأهالي.. محافظ الغربية يشهد بداية أعمال توصيل الغاز بمركز زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة

محافظ الدقهلية يبحث تطوير 26 قرية بنطاق مركز شربين للبدء في التنفيذ الأسبوع المقبل

صدى البلد في أولى قرى التطوير بالمنوفية.. حياة كريمة تغير ملامح شما.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الفن | ابن شعبان عبد الرحيم يهاجم محمد رمضان.. خالد يوسف يظهر مع زوجته في المنزل.. رسالة توفيق عبد الحميد بعد شفائه من كورونا

انهيار النظام الصحي في البرازيل.. نصف الولايات خارج الخدمة

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

والتر بواليا يقضي إجازة من الأهلي في الكونغو

بعد الارتفاع 4 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

موجز السوشيال | إمام عاشور يهاجم جمهور الزمالك .. سيرينو يغازل جماهير الأهلي .. أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مسئولي القلعة البيضاء.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها بـ روب تايجر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور