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أخبار العالم

أمريكا تشدد على أهمية التحالف مع كوريا الجنوبية ضد التحديات التي تفرضها الصين وكوريا الشمالية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:53 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد وزير الدفاع الأمريكي ليود أوستين مجددا التزام بلاده بالتعاون القوي مع كوريا الجنوبية بسبب التحديات غير المسبوقة التي تمثلها كوريا الشمالية والصين.


ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن أوستين قوله إن التحالف بين البلدين لم يكن أبدا بهذه الأهمية من قبل، بسبب التحديات غير المسبوقة التي تمثلها كوريا الشمالية والصين، واصفا التحالف بـ"العمود الفقري" للسلام والأمن والأزدهار في شمال شرق آسيا.


أدلى أوستين بهذه التصريحات خلال أول لقاء مباشر يجمعه بنظيره الكوري سو وون في سول، حيث قال: "التزامنا بالتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا، الذي ظل ثابتا منذ 70 عاما لا يزال قويا وسيستمر".
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