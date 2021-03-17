أمريكا تشدد على أهمية التحالف مع كوريا الجنوبية ضد التحديات التي تفرضها الصين وكوريا الشمالية

أكد وزير الدفاع الأمريكي ليود أوستين مجددا التزام بلاده بالتعاون القوي مع كوريا الجنوبية بسبب التحديات غير المسبوقة التي تمثلها كوريا الشمالية والصين.









ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن أوستين قوله إن التحالف بين البلدين لم يكن أبدا بهذه الأهمية من قبل، بسبب التحديات غير المسبوقة التي تمثلها كوريا الشمالية والصين، واصفا التحالف بـ"العمود الفقري" للسلام والأمن والأزدهار في شمال شرق آسيا.







