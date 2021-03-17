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أخبار البلد

بعد تعليق دول أوروبا استخدامه.. الحكومة تعلن موقف تطعيم المواطنين بـ لقاح استرازينيكا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
حسمت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، الجدل حول مصير لقاح "أكسفورد إسترازينيكا"، المتعاقد عليه من قبل الحكومة المصرية ومنتظر وصول الشحنة الأولى منه بحلول نهاية الشهر الجاي، وذلك بعد إعلان عدد من الدول الأوروبية تعليق استخدام اللقاح مؤقتًا.

وقالت هالة زايد، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، إنه فيما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن تعليق عدد من الدول استخدام لقاح "أكسفورد إسترازينيكا"، "بحسب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فإن دولا قليلة قامت كإجراء احترازي بتعليق استخدام مجموعة محددة من اللقاح الموزعة في أوروبا".

وأضافت وزيرة الصحة "المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، قالت إن "استرازينيكا" لقاح ممتاز، مثله مثل اللقاحات الأخرى التي يتم استخدامها، يجب أن نستمر في استخدام اللقاح، ولا يوجد ما يشير إلى عدم استخدامه".

وأشارت وزيرة الصحة،  أنه من المتوقع توريد الشحنة الأولى من لقاح "إسترازينيكا"، بواقع  5 ملايين جرعة، بحلول نهاية الشهر الجاري، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو المقبل، مضيفة أنه تم الحصول أيضا على 350 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".

واستعرضت هالة زايد، خلال الاجتماع، أيضا محاور الخطة الإعلامية للتوعية ضد فيروس "كورونا"، والتي تعتمد على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والصحافة، فضلا عن الإعلام الرقمي.
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