ميلاد أول طفل في العالم بـ أجسام مضادة لفيروس كورونا.. ما قصته؟

حصل أول مولود في العالم على أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد، حيث تلقت أمه أولى جرعات لقاح "كوفيد-19" خلال فترة الحمل، ويولد الطفل حاملا للأجسام المضادة.





كانت الأم الحامل واحدة من العاملات بالصفوف الأولى بالرعاية الصحية، وقد حصلت على جرعة لقاح موديرنا في أسبوع حملها الـ 36 وذلك في يناير الماضي، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.





وأوضح الاطباء المشرفين على الحالة الصحية للأم وهما "بول جيلبرت" و"تشاد رودنيك" أن السيدة أنجبت طفلتها بعد 3 أسابيع من تلقيها اللقاح، وكانت الطفلة نشيطة وبحالة صحية جيدة بل وجسمها مزود بالأجسام المضادة للفيروس .





حيث كان الأطباء قاموا بتحليل الدم من الحبل السري للطفلة وتم اكتشاف الأجسام المضادة في وقت الولادة، وعلى هذا المنوال هناك إمكانية للحماية والحد من مخاطر العدوى من فيروس سارس- CoV-2 مع تطعيم الأم.





وأكد الاطباء على ان هذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم الإبلاغ فيها عن ولادة طفل بأجسام مضادة بعد التطعيم.





كما أوضح "جيلبرت":"قمنا بعمل اختبار للحبل السري للطفلة لمعرفة ما إذا كانت الأجسام المضادة في الأم قد انتقلت إلى الطفل، وهو شيء نراه يحدث مع اللقاحات الأخرى التي تُعطى أثناء الحمل".



