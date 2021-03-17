في هذه الحالات المانجو تسبب السمنة

يميل الكثير من الناس إلى الابتعاد عن فواكه الصيف ، وخاصة المانجو ، خوفًا من زيادة الوزن. لكن هل يجب تجنب تناولها؟





تتمتع المانجو "بمظهر غذائي مثير للإعجاب مع فيتامين أ وفيتامين ج والنحاس وحمض الفوليك. فهي تحتوي على نسبة واحد في المائة فقط من الدهون ”.





تشمل الفوائد الأخرى تكسير وهضم البروتين والألياف ، مما يحافظ على عمل الجهاز الهضمي بكفاءة. الألياف الغذائية تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري





لكن هل تناول المانجو كل يوم يجعلك سمينا؟

"الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تجعلك سمينًا هي إذا كنت تتناولها على شكل آمرا ، وميلك شيك ، وعصائر ، وآيس كريم ، ومانجو وكريمة ، وفطائر مانجو كل يوم"وفقا لthe indian

لذلك يجب أن

* تتأكد من تناول الفاكهة كوجبة خفيفة قائمة بذاتها وليس مع وجباتك الكبيرة.

* اقتصر على تناول واحدة في اليوم.