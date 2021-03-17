السعودية تسجل 393 إصابة جديدة و7 وفيات بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات الإصابة 383499 حالة.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 231 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات الشفاء من الوباء 373361 حالة.





وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة نتيجة تداعيات الإصابة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 6585 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3553 والحالات الحرجة 566 حالة.