كلية التربية النوعية عين شمس تكرم وحدة تكنولوجيا المعلومات

كرم قطاع الدراسات العليا والبحوث، بكلية التربية النوعية لجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور أسامة السيد، عميد الكلية، و الدكتور مصطفى قدري علي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية، لأدائهم المتميز والمجهود الكبير المبذول منذ بداية جائحه كورونا إلى الآن.





واثنى الدكتور مصطفى قدري على المنصات التعليمية التي تم اطلاقها سواء بمرحلة البكالوريوس أو بمرحلة الدراسات العليا والتي تعتمد اعتمادا أساسيا على البريد الالكتروني الجامعي مما يجعلها اكثر احترافية.





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كما قام الدكتور مصطفى بتوزيع الشهادات التقديرية لجميع اعضاء الفريق الذي بلغ عددهم ٢٥ عضو هيئة تدريس من جميع أقسام الكلية تعبيرا منه عن امتنانه وشكره لهم جميعا، وهم:

د. هاني شاكر - مدير الوحدة

د. مصطفى أمين - نائب مدير الوحدة

قسم التربية الموسيقية:

د. رشا عبد السلام محمد

د. رضوى عبد الرحمن عطیة

د. نجلاء محمود أحمد سلیمان

د. نانسي فایق طاھر

قسم تربية فنية:

د. احمد مصطفى محمد عبد العزیز

د. شیماء مجدي عبد الله

قسم الإعلام التربوي:

د. احمد محمد نجیب

د. احمد محمد مصطفى خفاجى

د. اسامة ادوارد توفیق

قسم تكنولوجيا التعليم:

د. محمد حمدي

د. شاكر عبد اللطيف

د. محمد عنتر

د. محمد مسعد على شیبه

د. عبد العزيز

قسم الاقتصاد المنزلي:

د. أماني رأفت بشري

د. الھام أسعد عبد السمیع

د. رانیا محمود عبد المنعم

د. رشا یحیي زكى

د. رضا عبد النبي محمد معوض

د. نجلاء محمد منجود

د. شیماء صابر أبو النصر

د. صفاء طلعت جوھري

د. عبیر محمود عبد الغنى