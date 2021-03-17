ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اللقاح هو الحل .. رئيس قسم الصدر بقصر العينى يحذر من ارتفاع معدلات وفيات كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:32 م
كورونا
كورونا
Advertisements
مريم عزت
حذر الدكتور " ايمن السيد سالم " رئيس قسم الصدر  بالقصر العينى ، من تهاون بعض المواطنين فى الاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يجب ارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين والابتعاد التام عن الأحضان والقُبلات حيث إن حالات الوفيات بين المصابين بكورونا عادت في الظهور مجددا بكثرة. 

اقرأ أيضا :
التعليم تعلن جدول امتحانات الإعدادية للطلاب المصريين المقيمين بالسعودية
التعليم تعلن إتاحة ملفات الأنشطة المطلوبة لتقييم الطلاب الدارسين بنظام ابناءنا في الخارج

وأشار رئيس قسم الصدر، إلى أهمية إقبال المواطنين على تسجيل بياناتهم عبر المنصة الإلكترونية، للحصول على اللقاح لحمايتهم خاصة  الفئات الأكثر خطورة من الإصابة بالفيروس . 

وأكد أن  مصر توفير لقاحي "سينوفارم وأسترازينكيا"، ولا يفضل مركز التطعيم أن تعطي اللقاح الأخير للمرضى الذين يحصلون على أدوية مثبطات المناعة، مضيفا أن أعراض  اللقاح قد تكمن في ارتفاع الحرارة أو الصداع أو الإرهاق لمدة يوم أو يومين على الأكثر وأحيانا تورم واحمرار مكان الحقنة.

وأعلنت وزارة الصحة، في آخر بيان لها أمس، عن تسجيل 640 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس 192195 من ضمنهم 148089 حالة تم شفاؤها، و11384 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة عن أعراض لقاح فيروس كورونا: تزول من تلقاء نفسها

هم الأولى باللقاح.. أيمن سالم: أفراد الطاقم الطبى قد يمثلون قوة المواجهة الأولى.. فيديو

وزيرة الصحة تشكر الأطقم الطبية وتوجه رسالة للشعب.. وتؤكد: قريبا ربط بين منظومة تلقي اللقاح وبرنامج تكافل وكرامة لتحديد الفئات الأكثر احتياجا

رئيس قسم الصدر بقصر العيني يكشف سبب تراجع نزلات البرد والإنفلونزا هذا الشتاء

بعد مرور 21 يوما.. مستشفى أبو خليفة تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الثانية للقاح كورونا

رئيس صدر القصر العيني يحذر من التهاون بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

قنبلة في وجه بايدن.. تقرير مخابراتي يكشف أخطر كواليس انتخابات 2020

بشرى سارة للأطفال.. بدء تجارب لقاح كورونا من سن 6 أشهر حتى 12 عاما

تزامنًا مع عيد الأم وقرب رمضان .. "كلنا واحد" توفر سلع ومنتجات بتخفيضات 60%

صدمة عمره.. شاب يكتشف سرا خطيرا بعد إجرائه تحليل DNA

فيديو جراف| أهانه.. تفاصيل طرد فنان لـ محمد رمضان

جمال الحاجي: فوز كينشاسا انطلاقة للأهلي.. والزمالك يعيش حالة فنية سيئة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

طريقة تحضير مشروب الفرابتشينو المثلج .. خطوة بخطوة

بـ الكاجوال.. هبة مجدي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام