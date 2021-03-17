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رياضة

اتحاد الكرة يستقبل هاني أبو ريدة غدا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:10 م
هاني أبو ريدة - أحمد
هاني أبو ريدة - أحمد مجاهد
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يسرى غازى
يستقبل الاتحاد المصري لكرة القدم في الواحدة ظهر غد الخميس"، المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأصر "أبو ريدة على التوجه لمقر الاتحاد ولقاء أسرة العاملين بالاتحاد لتقديم الشكر لهم على طيب مشاعرهم تجاه احتفاظه بمقعده في الفيفا خلال الانتخابات التي اجريت يوم الجمعة الماضي بحضور أعضاء الجمعية العامة للكاف.

يذكر أن المهندس هاني أبوريدة نجح فى الفوز بمقعد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفقة المغربي فوزى لقجع.
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