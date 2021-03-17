شبيبة القبائل يتعادل 2-2 أمام نابسا ستارز في كأس الكونفدرالية

وسجل هدفي نايسا ستارز جيمي موكييا نجم الفريق في الدقيقة الـ 12 بينما سجل سوكو هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ 63.

وسجل امواس نجم فريق شبيبة القبائل هدفا في مرماه في الدقيقة الـ 82 بينما سجل نيزلاه هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ 90.

وكانت احداث االشوط الأول انتهت بتقدم ستارز بنتيجة 1-0.









ودخل شبيبة القبائل اللقاء، وهو في المركز الثاني بمجموعته، برصيد 3 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي بفارق الأهداف، فيما يحتل القطن الكاميروني ونابسا ستارز، المركزين الثالث والرابع بدون رصيد.









كان شبيبة القبائل تغلب في الجولة الأولى على ضيفه القطن الكاميروني بهدف نظيف، بينما خسر نابسا ستارز أمام مضيفه نهضة بركان حامل اللقب (0-2).



