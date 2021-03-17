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رياضة

شبيبة القبائل يتعادل 2-2 أمام نابسا ستارز في كأس الكونفدرالية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:19 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
انتهت أحداث مواجهة شبيبة القبائل ونابسا ستارز بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بكأس الكونفيدرالية.


وسجل هدفي نايسا ستارز جيمي موكييا نجم الفريق في الدقيقة الـ 12 بينما سجل سوكو هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ 63.


وسجل امواس نجم فريق شبيبة القبائل هدفا في مرماه في الدقيقة الـ 82 بينما سجل نيزلاه هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ 90.


وكانت احداث االشوط الأول انتهت بتقدم ستارز بنتيجة 1-0.


ودخل شبيبة القبائل اللقاء، وهو في المركز الثاني بمجموعته، برصيد 3 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي بفارق الأهداف، فيما يحتل القطن الكاميروني ونابسا ستارز، المركزين الثالث والرابع بدون رصيد.


كان شبيبة القبائل تغلب في الجولة الأولى على ضيفه القطن الكاميروني بهدف نظيف، بينما خسر نابسا ستارز أمام مضيفه نهضة بركان حامل اللقب (0-2).

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