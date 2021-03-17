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رياضة

ياسر إبراهيم: هدفنا الحفاظ على اللقب الإفريقي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:43 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
 عبر ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس الثلاثاء، على فيتا كلوب ببطولة إفريقيا بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ياسر إبراهيم أن الفوز تحقق بفضل الاجتهاد في الملعب والاستعداد الجيد لهذه المباراة منذ عدة أيام، خاصة أن الأهلي كان في موقف صعب عقب التعادل مع الفريق الكونغولي بالقاهرة بهدفين لمثلهما.

وأوضح: «عقب مباراة الجولة الثالثة التي تعادلنا فيها مع فيتا كلوب بالقاهرة بدأنا رحلة الاستعداد الجيد للجولة التالية، من أجل الفوز على فيتا كلوب في عقر داره».

وواصل: «كنا الأفضل بشهادة الجميع في مباراة القاهرة، وقدمنا أداءً جيدًا، لكن اللقاء انتهى بالتعادل بعدما حرمنا سوء التوفيق من فوز كبير».

واستطرد مدافع الأهلي: «هذه هي كرة القدم، في كثير من الأحيان تكون الأفضل لكنك تُهدر الفرص ولا تفوز، وبعدما خرجنا بهذه النتيجة في لقاء الذهاب تعاهدنا على الفوز على فيتا كلوب على ملعبه، وهو ما حدث».

وأكد ياسر إبراهيم أن ظروف إقامة مباراة فيتا كلوب في الكونغو كانت صعبة، بسبب أجواء المناخ وخوض اللقاء في درجة حرارة عالية للغاية ورطوبة مرتفعة، بجانب أرضية الملعب التي كانت من النجيل الصناعي.

وواصل: «وسط هذه الظروف نجحنا في الفوز بعد الأداء الجيد والتركيز من جانب كل اللاعبين، كما حالفنا التوفيق في الفرص التي لاحت لنا، بجانب تحسن الأجواء المناخية خلال المباراة بشكل ملحوظ عن الأيام السابقة». 

وأشار ياسر إبراهيم إلى أن لاعبي الأهلي دائمًا ما يؤكدون أنهم رجال المواقف الصعبة، ويعرفون كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف العصيبة.

وكشف ياسر إبراهيم كواليس جلسات لاعبي الفريق قبل مباراة فيتا كلوب الأخيرة، قائلًا: «كنا نتحدث كثيرًا عن ضرورة الفوز، لم نبحث عن أية أعذار. تعاهدنا على الفوز فقط والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط، وهو ما حدث في النهاية بفضل التركيز والاجتهاد من جميع اللاعبين».

وقال ياسر إبراهيم إنه يتدرب بثقة واجتهاد، حتى يكون دائمًا عند ثقة الجهاز الفني وجاهزًا للمشاركة في المباريات حينما يُستدعى.

وأشار إلى أنه مُلتزم بتعليمات الجهاز الفني ويركز في عمله من أجل الوصول للمستوى الذي يؤهله لأن يكون دائمًا محل ثقة الجهاز الفني، ويقدم مستوى جيدًا مع الفريق.

وتعهد ياسر إبراهيم بمواصلة الانتصارات رفقة زملائه بالفريق، من أجل التأهل للدور ربع النهائي في البطولة واستمرار رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي.

وقال: «نمتلك جميع أسلحة الدفاع عن اللقب الإفريقي، ونعمل على ذلك، لكننا نُفكر ونسير في البطولة خطوة وراء الأخرى، وفي الفترة الحالية نعمل على التأهل للدور ربع النهائي للبطولة في مباراتي المريخ بالسودان وسيمبا التنزاني بالقاهرة، بعدما تحسن موقفنا في المجموعة بالفوز الأخير على فيتا كلوب».

وأشار ياسر إبراهيم إلى أن دعم الجمهور للفريق واللاعبين من أهم دوافع الفوز داخل مصر وخارجها. موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة الانتصارات المحلية والإفريقية، من أجل إسعاد الجماهير الوفية التي تدعمنا بكل ما تملك من حماس ومساندة رائعة.
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