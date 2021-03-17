إحالة ربة منزل قتلت زوجها بسبب الخلافات للجنايات بالبحيرة

أحال المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة، ربة منزل، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامها بقتل زوجها لخلافات زوجية فيما بينهما بدائرة قسم شرطة مركز بدر.





وحددت المحكمة جلسة 8 مايو المقبل أولى جلسات محاكمة المتهمة.





واتهمت النيابة العامة المتهمة سعيدة ن ع ش، ربة منزل، محبوسة ، 27 سنة، فى القضية رقم 12852 لسنة 2020 جنايات بدر ولمقيدة برقم 1240 لسنة 2020 جنايات كلي جنوب دمنهور، بقتل زوجها محمد ج ا ش، مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية علي ذلك وما إن ظفرت به حتي طعنته بسلاح ابيض "سكين" في صدره بنية ازهاق روحه والتي أودت بحياته.





كما امر المحامي رابعا بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمه فكلفت نقابة المحامين بناء على ذلك صابر سكر وسامح نانا المحامان بالدفاع عن المتهمه.





البداية عندما تلقى قسم شرطة بدر بالبحيرة بلاغا من مستشفى بدر بوصول المجنى عليه محمد ج ا ش، 38 سنة عامل زراعي، متوفى أثر جرح نافذ بالصدر من ناحية الجهة اليمني ووجود نزيف داخلي أدى إلى هبوط فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب مما أدى إلى الوفاة.





وبالاستماع إلى أقوال شقيق المجنى عليه أفاد بأن وراء مقتل المتوفى زوجته المدعوة سعيدة ن ع ش، وبمواجهتها بأقوال شقيق المجنى عليه أقرت بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليها واعترافها بقتل زوجها.



